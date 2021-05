Odciął palec heblarką - do szpitala pilotowali go policjanci Data publikacji 04.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Tragiczny finał prac z heblarką. 18-latek odciął palec i wymagał natychmiastowej pomocy lekarskiej. Do szpitala wiozła go matka. Pilotowali ich policjanci z białostockiej "drogówki".

Tragiczny finał dla 18-latka miały sobotnie (01.05.br.) prace z heblarką. Młody człowiek odciął sobie palec i wymagał natychmiastowej pomocy lekarskiej. Do szpitala wiozła go matka, która jadąc drogą krajową numer 8 przekroczyła w Katrynce dozwoloną prędkość. Policjanci, którzy zatrzymali pojazd słysząc historię i widząc powagę sytuacji, natychmiast rozpoczęli pilotaż. Kobieta była tak zdenerwowana, że nawet nie wiedziała do jakiego szpitala wiezie syna. Na szczęście dzięki sprawnej akcji policjantów, już po kilunastu minutach, 18-latek trafił pod opiekę lekarzy.

(KWP w Białymstoku/ mw)