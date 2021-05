Wrzątkiem poparzyła nogi. Policjanci podjęli pilotaż do szpitala Data publikacji 04.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki pomocy policjantów z lubartowskiej drogówki mieszkanka powiatu radzyńskiego szybko i bezpiecznie dotarła do specjalistycznego szpitala w Łęcznej. Młoda kobieta wymagała natychmiastowej pomocy medycznej po tym, jak w domu wylany wrzątek poparzył jej nogi. Policjanci podjęli pilotaż nissana, dzięki czemu bezpiecznie dotarła do placówki zdrowia i uzyskała fachową pomoc.

W sobotę, 01.05.2021 r., około godziny 16:00 do policjantów z lubartowskiej drogówki, pełniących służbę w miejscowości Łucka, podjechał kierujący nissanem. Mieszkaniec powiatu radzyńskiego poprosił o pilną pomoc, ponieważ wiózł swoją córkę do specjalistycznego szpitala w Łęcznej. Jak relacjonował, 25-latka przelewając wrzątek do naczynia poparzyła nogi. Młoda kobieta wymagała natychmiastowej pomocy lekarskiej.

Policjanci przy użyciu sygnałów podjęli pilotaż nissana do szpitala w Łęcznej. Dzięki temu młoda kobieta szybko i bezpiecznie trafiła pod fachową opiekę medyczną.

(KWP w Lublinie / mw)