Policjanci zapobiegli tragedii Data publikacji 04.05.2021 Szybka i fachowa interwencja policjantów z poleskiego komisariatu skutecznie zapobiegła tragedii. Młody mężczyzna, który chciał targnąć się na swoje życie, bezpiecznie trafił pod opiekę medyków.

2 maja 2021 roku około 15.00 funkcjonariusze z IV Komisariatu Policji w Łodzi pospieszyli z pomocą młodemu mężczyźnie, który jak sam później przyznał, chciał popełnić samobójstwo. 29-latek siedział na zewnętrznym parapecie okna na II piętrze. Nie trzymając się niczego niebezpiecznie chwiał się w różne strony. Policjanci natychmiast wbiegli na to piętro. Wykorzystując nieuwagę mężczyzny złapali go za ubranie i gwałtownie wciągnęli do środka klatki schodowej. Podczas oczekiwania na przyjazd wezwanych na miejsce medyków, niedoszły samobójca, od którego czuć było silną woń alkoholu, przyznał, że przytłoczony problemami zdecydował się na tak drastyczne rozwiązanie. Wkrótce mężczyzna trafił pod specjalistyczną opiekę medyczną.

Nie lekceważmy żadnych sygnałów świadczących o tym, że ktoś nie radzi sobie z trudną sytuacją życiową, okazujmy wsparcie i pomoc w kryzysie. Na terenie całego kraju można dzwonić na numer alarmowy 112 lub Kryzysowy Telefon Zaufania pod nr 116 123 oraz Młodzieżowy Telefon Zaufania pod nr 116 111.

(KWP w Łodzi / mw)