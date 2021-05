Szczęśliwy finał poszukiwań Data publikacji 04.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj 51-latka wyszła z domu na spacer do lasu. Gdy zapadł zmrok i nie wróciła do miejsca zamieszkania, zaniepokojona rodzina zawiadomiła służby. Po godzinie poszukiwań kobietę w lesie odnaleźli namysłowscy policjanci. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy i ratowników jej życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

W niedzielę, 2.05.2021 r., po 20:00 oficer dyżurny namysłowskiej Policji otrzymał zgłoszenie o zaginięciu 51-letniej kobiety. Mieszkanka gminy Pokój w godzinach popołudniowych wyszła z domu i poszła na spacer do lasu. Gdy zrobiło się ciemno i kobieta nie wróciła do domu, rodzina zaalarmowała służby. Komendant namysłowskiej Policji natychmiast wszczął alarm dla wszystkich funkcjonariuszy.

Wraz z policjantami do działań poszukiwawczych włączyli się funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie, druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych w Pokoju i Świerczowie i ratownicy z grup poszukiwawczych z Krapkowic, Skarbimierza i Suchego Boru. Rejon poszukiwań obejmował obszary leśne należące do kompleksu Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Po godzinie poszukiwań kobietę odnaleźli namysłowscy policjanci. 51-latka szła przez las bez latarki i była wyziębiona. Funkcjonariusze natychmiast zaopiekowali się kobietą i przewieźli do zespołu karetki pogotowia. Po przebadaniu przez lekarza 51-latka cała i zdrowa została przekazana rodzinie.

Dzięki szybkim i zdecydowanym działaniom policjantów i ratowników nie doszło do tragedii, a kobieta w niespełna godzinę od zgłoszenia została odnaleziona.

Pamiętajmy, aby nigdy nie wahać się ze zgłoszeniem zaginięcia osoby na Policji. W takich sytuacjach liczy się każda sekunda!

(KWP w Opolu / mw)