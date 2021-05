Chciał skoczyć z wiaduktu. Z pomocą na czas przyszli policjanci Data publikacji 04.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Staszowscy policjanci po raz kolejny wykazali się profesjonalizmem działań, trafnością podjętych decyzji, a także niezwykłą skutecznością ratując życie mężczyzny, który chciał skoczyć z wiaduktu kolejowego. Dzięki natychmiastowej reakcji mundurowych 31- latek nie zrealizował swoich gróźb, a po zdarzeniu przekazany został pod opiekę lekarzy.

W minioną sobotę, 01.05.2021 r., około 2:40 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Staszowie otrzymał zgłoszenie z treści którego wynikało, że na terenie miasta na wiadukcie kolejowym znajduje się mężczyzna, który odgraża, że popełni samobójstwo.

Na miejsce niezwłocznie skierowani zostali policjanci z Ogniwa Patrolowo - Interwencyjnego staszowskiej jednostki, straż pożarna i pogotowie. Mundurowi starali się przekonać 31-latka do zejścia z wiaduktu jednak nie chciał on niczego słuchać. Utrzymując cały czas kontakt wzrokowy z mężczyzną policjanci w pewnym momencie ruszyli w kierunku desperata chwycili go za ręce, a następnie przetransportowali w bezpieczne miejsce. Mieszkaniec gminy Gnojno przekazany został pod opiekę medyczną. Jak ustalono, był on poszukiwany przez organy ścigania.

Determinacja, a także zdecydowana reakcja mundurowych najprawdopodobniej pozwoliła zapobiec tragedii.

(KWP w Kielcach / mw)