Zatrzymany mężczyzna, który omal nie doprowadził do pożaru budynku wielorodzinnego Data publikacji 04.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Jeleniogórscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który podejrzewany jest o sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa zagrożenia pożarem. Mężczyzna na klatce schodowej wielorodzinnego budynku podpalił materac, w wyniku czego uszkodzeniu uległy ściany, sufit oraz przewody elektryczne. W chwili zdarzenia w budynku przebywało 20 osób. Teraz mężczyzna za popełnione przestępstwo odpowie przed sądem, a grozić mu może nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Policjanci Wydziału Prewencji komendy miejskiej w Jeleniej Górze zatrzymali 32-letniego mężczyznę podejrzewanego o sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa zagrożenia pożarem.

Jak ustalili funkcjonariusze, do zdarzenia doszło 3 maja br. około godziny 6.50 w jednym z wielorodzinnych budynków w centrum Jeleniej Góry. Mężczyzna podpalił znajdujący się na klatce schodowej materac, w wyniku czego uszkodzeniu uległy ściany, sufit oraz przewody elektryczne. Po podpaleniu 32-latek opuścił budynek, w którym w chwili zdarzenia przebywało 20 osób. Mieszkańcy przed rozpoczęciem akcji gaśniczej, samodzielnie wyszli z zagrożonego miejsca. Nikt nie doznał obrażeń.

Policjanci powiadomieni o przestępstwie, bezpośrednio po nim zatrzymali jeleniogórzanina. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Przeprowadzone badanie na zawartość alkoholu w jego organizmie wykazało 1 promil. Teraz za popełnione przestępstwo odpowie on przed sądem, a grozić mu może nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

asp. szt. Monika Kaleta

Źródło: KMP w Jeleniej Górze

Opis filmu: klatka schodowa po pożarze