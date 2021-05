Sprzedawał podrobioną biżuterię, usłyszał 339 zarzutów. Akt oskarżenia trafi do sądu Data publikacji 04.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Gorzowscy policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą i prokuratura zakończyli sprawę, w której oszukanych zostało ponad 300 osób. Podejrzany na chińskim portalu kupował biżuterię za kilkanaście złotych, na której naniesione były znaki towarowe światowego producenta. W Polsce wystawiał je do sprzedaży za kilkukrotnie wyższe ceny jako oryginalne. W trakcie sprawy biegły określił je jako podrobiony towar niskiej jakości. Policjanci wraz z prokuraturą w sprawie mieszkańca Gorzowa Wielkopolskiego skierują do sądu akt oskarżenia.

Początek sprawy to rok 2019. Gorzowscy policjanci przyjęli zawiadomienie o możliwości podszywania się pod inną osobę. Okazało się, że te dane osobowe wykorzystywane były na portalu internetowym do sprzedaży biżuterii znanej, światowej marki. Jak wynikało z ustaleń, mogły to być podrobione towary. Praca śledczych doprowadziła do 30-latka z Gorzowa Wielkopolskiego. Policjanci podejrzewali, że nie mają tutaj do czynienia z pojedynczym przypadkiem sprzedaży, a chodzi prawdopodobnie o działalność, z której mężczyzna uczynił sobie stało źródło dochodu. Z każdym kolejnym tygodniem funkcjonariusze docierali do kolejnych pokrzywdzonych, którzy w Internecie kupili podrobioną biżuterię. Ponieważ sprzedaż odbywała się online, towar trafił do osób z różnych rejonów Polski.

Podczas wielomiesięcznej pracy i zbierania materiału dowodowego wraz z gorzowską prokuraturą wykonano szereg czynności procesowych. Do sprawy powołano biegłego, który stwierdził, że zabezpieczone przez śledczych łańcuszki, koraliki, zawieszki i inne wyroby jubilerskie nie są oryginalne, a podrobione. Prowadzący ustalili, że towary były kupowane na chińskim portalu sprzedażowym za kilkanaście złotych. Następnie 30-latek wprowadzał ja na polski rynek za wielokrotnie wyższe ceny. Ich zakup dla wielu był okazją. Podejrzany wystawiał je w cenach niższych niż wartość oryginałów. Kupujący byli zaskoczeni, gdy policjanci poinformowali ich, że biżuteria jest tanią podróbką. Wartość oryginalnych odpowiedników to minimum 100 tysięcy złotych.

30-letni gorzowianin usłyszał łącznie 337 zarzutów oszustwa. Mężczyzna będzie także odpowiadał za obrót podrobionymi znakami towarowymi i oferowanie ich do sprzedaży jako oryginalnej. Kolejny zarzut dotyczy podszywania się pod inną osobę. Akt oskarżenia w tej sprawie trafi do sądu.

(KWP w Gorzowie)