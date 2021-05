Ruszył z pomocą mężczyźnie, który stracił przytomność Data publikacji 04.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Na co dzień pełni służbę w Posterunku Policji w Filipowie. Jest tam dzielnicowym. Tym razem pomógł mężczyźnie, który stracił przytomność na ulicy. Policjant był wtedy na wolnym. Dzięki jego czujności, szybkiej reakcji oraz wytrwałości w prowadzeniu resuscytacji, mężczyzna na czas trafił do szpitala.

Na co dzień pełni służbę w Posterunku Policji w Filipowie. Jest od kilku lat dzielnicowym. Tym razem pomógł mężczyźnie, który stracił na ulicy przytomność. Policjant był wtedy na wolnym. Jechał z żoną samochodem, kiedy zauważył, że idący chodnikiem mężczyzna nagle przewraca się na jezdnię. Funkcjonariusz postanowił sprawdzić, co się stało. Zatrzymał samochód i podbiegł do mężczyzny, jednak kontakt z nim był utrudniony. Po chwili okazało się, że mężczyzna nie oddycha. Policjant natychmiast rozpoczął resuscytację, natomiast jego żona powiadomiła pogotowie. Po kilku minutach ciągłego masażu serca, do resuscytacji dołączył drugi policjant z Posterunku Policji w Filipowie, będący na służbie. Resuscytacja była prowadzona aż do przyjazdu załogi karetki pogotowia. Mężczyzna został przewieziony do szpitala

(KWP w Białymstoku / mw)