Szczęśliwy finał poszukiwań 56-latka Data publikacji 04.05.2021 Dzięki sprawnie i skutecznie przeprowadzonej interwencji funkcjonariuszy z patrolówki odnaleziony został 56-letni mieszkaniec powiatu ostrołęckiego. Mężczyzna, w sobotę rano wyszedł z domu na spacer do lasu i po przejściu około 20 kilometrów nie miał siły dalej iść. Zaangażowanie w poszukiwania doprowadziły do szczęśliwego odnalezienia zaginionego.

Policjanci z łomżyńskiej komendy w sobotę, 01.05.2021 r., przed 16:00 otrzymali informację o zagubieniu w lesie 56-latka. Mężczyzna wyszedł rano z domu na spacer i się zgubił. Ze zgłoszenia wynikało, że po przejściu około 20 kilometrów mieszkaniec powiatu ostrołęckiego nie miał już siły dalej iść. Opadły z sił 56-latek poinformował w rozmowie telefonicznej z operatorem numeru alarmowego, że leży na ziemi. Mężczyzna przekazał informację, że wszedł w Wyku do lasu i nie potrafił wskazać miejsca, w którym dokładnie się znajduje. Policjanci z patrolówki biorący udział w poszukiwaniach zadzwonili do zaginionego i cały czas utrzymywali z nim stały kontakt, podnosząc go na duchu i wypytując o wskazówki mogące ułatwić jego odnalezienie. Funkcjonariusze co chwilę włączali sygnały dźwiękowe radiowozu i przemieszczali się po kompleksie leśnym. Za każdym razem pytali mężczyznę czy słyszy sygnały pojazdu uprzywilejowanego. Kiedy wreszcie mężczyzna usłyszał sygnały, zaczęli pieszo przeczesywać las. Już po kilkunastu minutach zauważyli leżącego przy drzewie mężczyznę, który był wyczerpany i uskarżał się na ból w klatce piersiowej. Policjanci przetransportowali go do swojego samochodu i wieźli w kierunku, z którego jechała karetka pogotowia, by skrócić czas oczekiwania na specjalistyczną pomoc. Ostatecznie mężczyzna trafił pod opiekę członków rodziny.

(KWP w Białymstoku / mw)