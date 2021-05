Policjanci zatrzymali 57-letniego mężczyznę, który w Internecie rozpowszechniał treści pedofilskie Data publikacji 05.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Wydziału do walki z Cyberprzestępczością KWP w Rzeszowie przed kilkoma dniami zatrzymali mężczyznę podejrzanego o rozpowszechnianie treści pornograficznych z udziałem małoletnich. W miejscu jego zamieszkania policjanci zabezpieczyli sprzęt komputerowy i nośniki danych informatycznych. Mężczyzna w Prokuraturze Rejonowej w Leżajsku usłyszał zarzuty, a sąd tymczasowo aresztował go na 3 miesiące.

To już kolejna osoba zatrzymana przez funkcjonariuszy Wydziału dw. z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, w związku z podejrzeniem rozpowszechniania treści pornograficznych z udziałem dzieci.

Funkcjonariusze od kilku miesięcy analizowali nielegalną działalność mężczyzny, który za pośrednictwem oprogramowania umożliwiającego bezpośrednią wymianę plików w Internecie, rozpowszechniał nagrania zawierające treści pornograficzne z udziałem małoletnich.

Policjanci zatrzymali 57-letniego mieszkańca powiatu leżajskiego w miejscu jego zamieszkania. Był zaskoczony wizytą funkcjonariuszy. Policjanci zabezpieczyli sprzęt komputerowy i urządzenia będące własnością podejrzanego, także nośniki pamięci - pendriv'y , dyski zewnętrzne oraz liczne płyty CD oraz DVD. Analiza zabezpieczonych urządzeń jednoznacznie potwierdziła ustalenia funkcjonariuszy oraz wykazała, że ten proceder trwał od dłuższego czasu, nawet od 2019 roku.

Badania przeprowadzone przez funkcjonariuszy Wydziału dw. z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z zakresu informatyki śledczej wskazały, że podejrzany skutecznie maskował przestępczy proceder, ponieważ zacierał ślady przestępstwa usuwając z użytkowanych przez siebie urządzeń rozpowszechniane treści. Użycie specjalnego oprogramowania będącego w dyspozycji funkcjonariuszy, wiedza i doświadczenie umożliwiło odzyskanie tych danych.

57-letni mężczyzna usłyszał zarzut rozpowszechniania w Internecie treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 12. Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Leżajsku. Sąd przychylił się do wniosku Policji oraz prokuratury i zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

Śledczy ustalają tożsamość pozostałych osób uczestniczących w procederze. Nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Przepisy kodeksu karnego jasno określają, że rozpowszechnianie treści pornograficznych z udziałem małoletnich, produkowanie takich treści, ich utrwalanie, sprowadzanie czy przechowywanie oraz prezentowanie jest sankcjonowane przez polskie prawo. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej, w szczególności wolności seksualnej małoletnich, są zagrożone jedną z najwyższych sankcji karnych w polskim ustawodawstwie karnym. Przepisy te chronią wolność seksualną dziecka, które ze względu na swój wiek najczęściej nie potrafi w sposób racjonalny tą wolnością dysponować. Szkodliwy wpływ pornografii na dzieci jest niekwestionowany i nie podlega dyskusji, zaś wszelkie przejawy zachowań ukierunkowane na wolność seksualną małoletnich powodują długotrwałą i nieodwracalną krzywdę.

(KWP w Rzeszowie / mw)