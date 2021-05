Łódzcy policjanci zabezpieczyli nielegalny alkohol oraz wyroby tytoniowe Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi w ramach prowadzonych czynności podjęli działania przeciwko przestępczości związanej z nielegalnym handlem wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi bez polskich znaków akcyzy. W wyniku przeprowadzonych czynności zabezpieczono 1768 litrów nielegalnego alkoholu oraz 75 kilogramów tytoniu do palenia.

Funkcjonariusze z Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi 30 kwietnia br. uzyskali informację, że na terenie łódzkiego Marianowa dojdzie do sprzedaży nielegalnego alkoholu oraz wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy. Na miejscu zauważyli dwa pojazdy chrysler i fiat, które zaparkowały tyłem do siebie. Po chwili kierujący opuścili pojazdy i po otwarciu przedziałów bagażowych zaczęli przepakowywać pudła kartonowe między pojazdami. Policjanci przystąpili do działania i znaleźli 15 kartonów, w których znajdowało się łącznie 300 butelek z alkoholem bez polskich znaków akcyzy. Policjanci zatrzymali obu mężczyzn.

Następnie udali się na przeszukania do miejsc zamieszkania sprawców, gdzie u 47-letniego mieszkańca Łodzi w budynku przy ulicy Pabianickiej znaleźli 1468 litrów nielegalnego alkoholu oraz przedmioty służące do jego wytwarzania i przechowywania. Ponadto w pojeździe drugiego z mężczyzn – 49-latka znaleziono 75 kilogramów tytoniu. Wartość rynkowa zabezpieczonego towaru wynosi prawie 200 000 zł.

Mężczyźni odpowiedzą za naruszenie przepisów kodeksu karno-skarbowego, grozi im wysoka grzywna i kara pozbawienia wolności do lat 3.

(KWP w Łodzi / kp)