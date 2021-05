Zatrzymany za kradzież audi w Niemczech. Akt oskarżenia wpłynął już do sądu Data publikacji 05.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z gubińskiego komisariatu wspólnie z Prokuraturą Rejonową w Krośnie Odrzańskim zakończyli sprawę 23-latka podejrzanego o włamanie do samochodu marki Audi i jego kradzież, kierowanie pod wpływem narkotyków, a także złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Zatrzymanie mężczyzny było efektem współpracy policjantów z Polski i Niemiec. Dzięki szybko podjętym działaniom odzyskany przez funkcjonariuszy pojazd o wartości 45 tysięcy złotych powrócił do właściciela. Sprawa wraz z aktem oskarżenia trafiła do sądu.

Sprawa prowadzona przez kryminalnych z gubińskiego komisariatu wspólnie z Prokuraturą Rejonową w Krośnie Odrzańskim znalazła finał w sądzie. Praca śledczych i zgromadzony materiał w sprawie dał podstawy do sporządzenia aktu oskarżenia przeciwko 23-latkowi, podejrzanemu o to, że w nocy z 21 na 22 stycznia bieżącego roku na terenie Niemiec dokonał kradzieży z włamaniem do pojazdu marki Audi, a następnie kierował nim będąc pod wpływem metamfetaminy i amfetaminy oraz mimo obowiązującego go zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi.

Mężczyzna został zatrzymany na terenie Gubina, krótko po otrzymaniu informacji z Polsko - Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku, o pojeździe marki Audi, który na terenie Niemiec nie zatrzymał się do kontroli drogowej i po pokonaniu kolczatki wjechał na teren Polski. Policjanci prewencji w wyniku podjętych działań odzyskali skradziony pojazd o wartości 45 tysięcy złotych, a także zatrzymali po pościgu podejrzewanego o związek ze zdarzeniem mężczyznę. Prokurator po zapoznaniu się z materiałami sprawy wystąpił z wnioskiem o zastosowanie wobec 23-letniego mieszkańca powiatu lubińskiego tymczasowego aresztowania, do którego przychylił się sąd.

Więcej na temat zatrzymania w komunikacie: Policjanci odzyskali skradzione z Niemiec audi i zatrzymali podejrzanego 23-latka

Materiały sprawy wraz z aktem oskarżenia trafiły do sądu, gdzie zapadną dalsze decyzje w sprawie 23-latka. Mężczyźnie grozi nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Gorzowie / mw)

