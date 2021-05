Chciał skoczyć z balkonu – policjanci zdążyli na czas Data publikacji 05.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj 41-letni wadowiczanin groził, że popełni samobójstwo skacząc z czwartego piętra. W ostatniej chwili uratował go patrol Policji.

3 maja br. dyżurny wadowickiej komendy otrzymał zgłoszenie, że mężczyzna chce wyskoczyć z balkonu na czwartym piętrze jednego z bloków. Policjanci ogniwa patrolowo-interwencyjnego natychmiast udali się na miejsce. Już dojeżdżając do bloku zauważyli człowieka, który stał na balkonie i krzyczał, że za chwilę wyskoczy. Na miejscu okazało się, że drzwi do jego mieszkania były uchylone. Mundurowi weszli do środka i zaczęli rozmawiać z desperatem chcąc odwrócić jego uwagę, a następnie wykorzystując dogodny moment wciągnęli go do wnętrza mieszkania. Jak się okazało, mieszkaniec Wadowic miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu.



Błyskawiczne działanie funkcjonariuszy zapobiegło tragedii a 41-latek trafił pod opiekę lekarzy.

(KWP w Krakowie / mw)