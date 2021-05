Wpadł do wody - uratowali go policjanci będący na wolnym Data publikacji 05.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W czasie wolnym od służby pomogli zziębniętemu mężczyźnie. Na co dzień pełnią służbę w Posterunku Policji w Michałowie. Najczęściej w ramach patrolu wodnego. Tym razem również połączyli siły i zainterweniowali nad Zalewem Siemianówka. Tam wyciągnęli z wody 69-latka. Wpadł do niej w trakcie zawracania łódką. Dzięki szybkim działaniom mundurowych mężczyzna bezpiecznie trafił pod opiekę załogi karetki pogotowia.

Wczoraj, 04.05.2021 r., około 17:00 jeden z policjantów otrzymał informację, że do zalewu wpadł mężczyzna i woła o pomoc. Młodszy aspirant Adam Jurczuk natychmiast zadzwonił do swojego kolegi z patrolu - starszego sierżanta Daniela Gorbacz, który w tym czasie również miał wolne od służby. Dosłownie po kilku minutach funkcjonariusze byli już na miejscu. Podpłynęli policyjną łodzią do rybaka i błyskawicznie wyciągnęli go z wody. Mężczyzna był zziębnięty. Miał też problemy z oddychaniem. Mundurowi okryli go kocem termicznym i na brzegu, wspólnie ze strażakami, udzielili mu pomocy przedmedycznej. Następnie mężczyzna trafił pod opiekę załogi karetki pogotowia, która zabrała 69-latka do szpitala.

Dzięki szybkiej akcji policjantów mężczyzna otrzymał pomoc na czas.

(KWP w Białymstoku / mw)