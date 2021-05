Podejrzany o znęcanie się nad matką trafił do aresztu Data publikacji 05.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Organy ścigania chroniąc osoby pokrzywdzone przemocą domową, są bezwzględne wobec domowych agresorów. Policjanci z Komisariatu Policji w Chełmku zatrzymali 62-letniego mieszkańca miejscowości. Mężczyzna jest podejrzany o znęcanie nad matką. Trafił do aresztu śledczego, gdy złamał prokuratorskie zakazy: zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzoną.

Pod koniec marca 2021 r. policjanci z Komisariatu Policji w Chełmku wszczęli postępowanie wobec 62-letniego mieszkańca Chełmka, podejrzanego o znęcanie nad 81-letnia matką. W efekcie przeprowadzonych czynności, zebranych dowodów, potwierdzających fakty znęcania fizycznego i psychicznego, podejrzanemu został przedstawiony zarzut znęcania. Następnie materiały sprawy trafiły w ręce nadzorującego sprawę prokuratora, który natychmiast wobec podejrzanego zastosował środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru, nakazu opuszczenia miejsca zamieszkania oraz zakazu zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzoną.

W ubiegłym tygodniu podejrzany złamał jednak prokuratorskie zakazy i przyszedł do miejsca zamieszkania matki, gdzie wszczął awanturę. W związku z powyższym został zatrzymany. W czwartek (29.04.2021 r.) 62-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu, a następnie trafił przed oblicze sędziego, który orzekł wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego. Jeszcze tego samego dnia podejrzany trafił do jednego z aresztów śledczych. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Przerwij przemoc



Policjanci apelują, aby osoby pokrzywdzone przerwały łańcuch przemocy. W tym celu należy złożyć zawiadomienie. Ponadto pomocą osobom pokrzywdzonym przemocą służy wiele instytucji m.in. powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki interwencji kryzysowej, należy tylko zacząć działać.

Funkcjonariusze kierują swój apel o przerwanie przemocy, również do osób, które są jej świadkami. Najczęściej są to sąsiedzi lub najbliższa rodzina. Osoby te informując o przemocy w rodzinie, swoją postawą dają siłę i wsparcie osobom pokrzywdzonym.



Przypominamy o wsparciu dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem – pamiętaj! Możesz otrzymać bezpłatną pomoc w ramach Funduszu Sprawiedliwości. Informacje o funduszu oraz organizacjach udzielających różnego rodzaju wsparcia i pomocy są dostępne na stronie internetowej Fundusz Sprawiedliwości.

Na terenie Małopolski działa siedem punktów Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem m.in. w Krakowie, Oświęcimiu, Myślenicach, Radoczy, Krzeszowicach, Suchej Beskidzkiej i Niepołomicach.

W powiecie oświęcimskim w ramach Funduszu Sprawiedliwości działa Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. Nowa siedziba punktu znajduje się w Babicach przy ulicy ul. Zakładowej 1 (trasa Oświęcim – Chełmek, obok budynku Simech). Telefon 504 704 266 (w godzinach przyjęć ośrodka). Godziny przyjęć Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem: - poniedziałek 16:00 – 20:00; - piątek 15:00 – 19:00.

(KWP w Krakowie / kp)