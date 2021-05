Policjant na wolnym zatrzymał nietrzeźwego kierowcę Data publikacji 05.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjantem jest się nie tylko podczas służby, ale również poza nią. Udowodnił to funkcjonariusz z Komisariatu Policji w Trąbkach Wielkich, który w czasie wolnym od służby, ujął nietrzeźwego kierowcę. Mężczyzna przyjechał na stację paliw po alkohol. Policjanta zaniepokoił jego chwiejny krok oraz woń alkoholu. Funkcjonariusz zabrał kierowcy kluczyki, uniemożliwiając mu dalszą jazdę. Podczas badania na zawartość alkoholu przez wezwanych na miejsce mundurowych z tczewskiej drogówki okazało się, że 50-letni mężczyzna miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Policjantem jest się nie tylko na służbie. Udowodnił to starszy sierżant Łukasz Komorowski z Komisariatu Policji w Trąbkach Wielkich. Mundurowy wczoraj o godzinie 21.20 na jednej ze stacji paliw w gminie Tczew zauważył kierowcę fiata, który wysiadł z pojazdu chwiejnym krokiem i poszedł na zakupy. Starszy sierżant Łukasz Komorowski zauważył, że mężczyzna kupił piwo, a następnie wrócił do pojazdu, gdzie usiadł na miejscu kierowcy. Funkcjonariusz, podejrzewając, że kierowca fiata jest nietrzeźwy, podszedł do samochodu i uniemożliwił jego dalszą jazdę. Policjant nie tracąc czasu, zabrał mu kluczyki i o sytuacji poinformował dyżurnego tczewskiej komendy Policji.

Funkcjonariusze ruchu drogowego po przybyciu na miejsce sprawdzili zawartość alkoholu w organizmie mężczyzny. Jak się okazało 50-letni mieszkaniec powiatu tczewskiego miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy. Teraz za swoje zachowanie mężczyzna odpowie przed sądem.

Za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności, sądowy zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna.

Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób, aby reagowały w przypadku gdy widzą osobę nietrzeźwą wsiadającą za kierownicę samochodu. Uniemożliwiając jazdę pijanemu kierowcy, chronimy przed nieszczęściem nie tylko jego, ale też tych, których może spotkać na swojej drodze. Pamiętajmy, że nasza reakcja może uratować czyjeś życie! Zadbajmy o to, aby nie dopuścić do tragedii.

(KWP w Gdańsku / kp)