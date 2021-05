Plebiscyt na najlepszy film challenge’u „Kilometr dla Moniki” Data publikacji 05.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Setki osób wzięły udział w challenge’u „Kilometr dla Moniki”, a w Internecie pojawiły się dziesiątki filmów z tego wyzwania. Wiele wysiłku i pracy zostało włożonych w to, aby pomóc Monice – siostrze policjanta z Gdowa. 5 maja serwis WieliczkaCity.pl rozpoczął plebiscyt mający na celu wyłonienie przy pomocy głosowania najlepszego filmu tego challenge’u.

Można śmiało powiedzieć, że jest to challenge policyjny, ponieważ zainaugurowany przez policjantów dla siostry policjanta, jak się jednak szybko okazało, do wyzwania dołączyli nie tylko policjanci, ale również m.in. strażnicy miejscy, strażacy, funkcjonariusze straży granicznej, sportowcy, bibliotekarze czy pracownicy różnego rodzaju instytucji. Challenge „Kilometr dla Moniki” został zainicjowany przez podinspektora Mirosława Stracha Komendanta Powiatowego Policji w Wieliczce, który 1 grudnia 2020r. wraz z policjantami z powiatu wielickiego przebiegł pierwszy „Kilometr dla Moniki”, rozpoczynając w ten sposób challenge. Cel był tylko jeden - wspomóc zbiórkę pieniędzy na leczenie, rehabilitację i zakup kosztownej protezy dla Moniki, siostry policjanta z Gdowa, która w wyniku wypadku drogowego straciła nogę.

Wyzwanie zapoczątkowane w Wieliczce bardzo szybko obiegło dosłownie całą Polskę i stało się wyzwaniem ogólnopolskim. Kolejne kilometry dla Moniki pokonywali policjanci zarówno na plaży jak i na tatrzańskich szczytach. Challenge „Kilometr dla Moniki” stał się również tematem wielu artykułów serwisów informacyjnych w całym kraju. O inicjatywie tej pisały zarówno media lokalne jak i duże ogólnopolskie portale. O pokonanych kilometrach dla Moniki pisała również ogólnopolska gazeta policyjna.

Do tej pory w Internecie zostały opublikowane 42 filmy z wykonania challenge’u „Kilometr dla Moniki”. Filmy są różne, na niektórych symboliczny kilometr pokonuje kilka osób, a na innych kilkadziesiąt. Kilometr pokonywany jest w różny sposób, niektórzy biegają inni urządzają sztafetę, jeszcze inni pływają. Pomysłów na wykonanie tego zadania jest mnóstwo, tak samo jak osób, które się w to zaangażowały - kilometry pokonywano m.in. na plaży, na zaporze wodnej czy na Kasprowym Wierchu. Po opublikowanych w Internecie filmach widać ogromne zaangażowanie ludzi, którzy podjęli to wzywanie. Nie tylko pomogli Monice w jej jakże trudnych chwilach, ale postanowili również przygotować wyjątkowo atrakcyjne filmy, które niewątpliwie wymagały dużo pracy, zarówno „na planie” jak i przy komputerze podczas montażu. Z tego właśnie powodu redakcja serwisu www.wieliczkacity.pl również zaangażowana w tę inicjatywę, postanowiła stworzyć plebiscyt i wyłonić najlepszy film challenge’u „Kilometr dla Moniki”, aby w ten sposób docenić pracę włożoną przez wiele osób w powstanie ich challenge’y.

Plebiscyt ten obejmuje filmy opublikowane w Internecie od 1 grudnia 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. Rozpoczyna się 5 maja 2021 r. Głosować na swój ulubiony film można do 20 maja 2021 r. Zapraszamy do odwiedzenia strony plebiscytu www.wieliczkacity.pl/dzialy/plebiscyt, gdzie znajdują się szczegółowe informacje na temat głosowania oraz wszystkie filmy biorące udział w plebiscycie. Oficjalne wyniki, a co za tym idzie zwycięski film plebiscytu, zostaną ogłoszone dzień później - 21 maja 2021 r.

(KWP w Krakowie, wieliczkacity.pl/ mw)