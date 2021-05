Tymczasowy areszt za zabójstwo matki Data publikacji 06.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Do brutalnego zabójstwa matki posunął się jej 48-letni syn. Mężczyzna podczas kłótni ze swoją rodzicielką bił ją i kopał. Następnie zabronił jej wychodzenia z łóżka. Po upływie kilku godzin podszedł do niej i zadał 73-latce kilka ran nożem w okolicę szyi. Pomimo silnego krwotoku, nie wezwał pogotowia ratunkowego, lecz księdza. Niestety, gdy na miejsce przyjechali powiadomieni o zabójstwie policjanci, kobieta już nie żyła. 48-latek został zatrzymany. Sąd zastosował wobec niego areszt.

W nocy z 3/4 maja 2021 r. policjanci otrzymali zgłoszenie, że w jednym z mieszkań mogło dojść do zabójstwa. Gdy przyjechali na miejsce, w łóżku leżała kobieta, która nie dawała oznak życia, a jej ciało, jak i łóżko były zakrwawione. W mieszkaniu był jej 48-letni syn, którego policjanci zatrzymali pod zarzutem zabójstwa. Wstępnie zebrane informacje pozwoliły na odtworzenie tego, co zaszło w mieszkaniu. Zatrzymany przyszedł do mieszkania swojej matki po południu i się z nią pokłócił. Zaczął ją bić i kopać. Następnie nakazał 73-latce pozostanie w łóżku. Pomimo, że wytraszona kobieta tak właśnie zrobiła, po upływie kilku godzin mężczyzna chwycił za nóż i zadał nim kilka ciosów swojej rodzicielce w okolice szyi. Mocno krwawiąca kobieta nie otrzymała żadnej pomocy. Wyrodny syn nie wezwał pogotowia ratunkowego, lecz postanowił zadzwonić do księdza, aby udzielił sakramentu namaszczenia.

48-latek w chwili zatrzymania był trzeźwy, nie był też nigdy notowany. Został mu przedstawiony zarzut zabójstwa. Grozi mu za to przestępstwo nawet dożywotnie więzienie. O jego losie będzie decydował sąd. Na posiedzeniu wymiar sprawiedliwości zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.

(KWP w Katowicach / mw)

Film Tymczasowy areszt za zabójstwo swojej matki Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Tymczasowy areszt za zabójstwo swojej matki (format mp4 - rozmiar 6.41 MB)