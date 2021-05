Policjanci ratowali rannego bociana leżącego na drodze Data publikacji 06.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj „Pomagamy i chronimy” to hasło, które przyświeca policjantom w codziennej służbie. Funkcjonariusze dbają o bezpieczeństwo, pomagają ludziom oraz chronią ich dobytek. Zdarzają się też sytuacje, że interweniują w dość nietypowych sprawach, chociażby dotyczących zwierząt. Tak było w przypadku policjantów z Rucianego – Nidy, którzy ratowali rannego bociana leżącego na drodze.

W codziennej służbie policjanci spotykają się z różnymi zdarzeniami i sytuacjami. Pracują na miejscu zdarzeń kryminalnych, wypadków drogowych, a także pomagają ludziom oraz chronią ich dobytek, a wszystko zgodnie z hasłem „Pomagamy i chronimy”.

Czasami zdarzają się jednak dość nietypowe sytuacje. Tak właśnie było w poniedziałkowy poranek (03.05.2021r.), kiedy to policjanci z Komisariatu Policji w Rucianem – Nidzie otrzymali zgłoszenie, że w miejscowości Osiniak – Piotrowo na drodze leży ranny bocian, który nie może się podnieść. Funkcjonariusze pojechali sprawdzić tą informację. Rzeczywiście, we wskazanej miejscowości, na środku drogi leżał bocian, który nie mógł wstać. Najprawdopodobniej miał uszkodzone nogi. Istniało realne zagrożenie, że ranny ptak zostanie potrącony przez samochód lub zagryziony przez jakieś zwierzę. Policjanci natychmiast przystąpili do działania. Wyciągnęli z radiowozu plandekę. Jeden z funkcjonariuszy okrył nią bociana i bezpiecznie przeniósł go na prywatną posesję tak, aby nic mu się nie stało. W międzyczasie policjanci powiadomili pracownika Ośrodka Rehabilitacji Bocianów znajdującego się w Mazurskim Parku Krajobrazowym o rannym bocianie. Ptak trafił do specjalistycznego ośrodka w Krutyni.

Nagranie przedstawia policjanta, który okrywa plandeką rannego bociana i przenosi w bezpieczne miejsce.

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 9.89 MB)

(asz/kh)