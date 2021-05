Nie daj się oszukać!!! Data publikacji 06.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Pomimo szerokiej akcji profilaktycznej wciąż zdarzają się przypadki oszustw metodą „na wnuczka” czy „na policjanta”. Wczoraj 78-latka straciła blisko 90 tys. złotych i tylko dzięki reakcji pracowników banku nie przekazała przestępcom kolejnych pieniędzy.

Ofiarami oszustw przeważnie padają osoby starsze. Metoda działania przestępców w takich przypadkach za każdym razem jest bardzo podobna. Najczęściej nawiązują z ofiarą kontakt telefoniczny, podają się za członka rodziny czy też za funkcjonariusza Policji. Rzekomy krewny z różnych powodów nagle potrzebuje pieniędzy. Przekazana lub przelana na wskazany rachunek kwota ma uchronić członka rodziny przed kłopotami.

Fałszywy policjant z kolei informuje, że oszczędności seniora są zagrożone. Uchronić je może tylko przekazanie ich „funkcjonariuszowi”. Scenariusz obu sytuacji ma takie samo zakończenie – senior pada ofiarą oszusta i traci na zawsze swoje pieniądze.

Wczoraj, 05.05.2021 r., na terenie powiatu ostrowieckiego po raz kolejny doszło do oszustwa, właśnie metodą "na policjanta”. Kobieta dała wiarę osobie podszywającej się pod funkcjonariusza CBŚ w wyniku czego mieszkanka miasta straciła oszczędności i biżuterię o łącznej wartości przekraczającej 88 tys. zł.

Część pieniędzy wraz z biżuterią, zgodnie ze wskazówkami oszustów, zapakowała i wyrzuciła przez okno, gdzie odebrał je fałszywy funkcjonariusz. Po kolejną kwotę 78-latka wybrała się do banku. Wypłaciła w placówce około 30 tys. złotych i pozostawiła we wskazanym miejscu. Oszuści nie odpuszczali. Przekonali seniorkę by znów odwiedziła bank, jednak jego pracownik nabrał podejrzeń. Tylko dzięki dobrej reakcji obsługi placówki udało się uchronić 78-latkę przed utratą kolejnych pieniędzy. Ostatecznie nie wypłacono reszty oszczędności, a całą sprawę za namową pracownika banku zgłoszono na Policję.

PAMIĘTAJMY!!!

Aby nie paść ofiarą oszustwa, należy przestrzegać następujących zasad:

pod żadnym pozorem nie przekazuj pieniędzy obcym osobom;

nigdy nie podawaj swoich danych - wieku, adresu, sytuacji materialnej, numeru konta czy hasła;

jeśli rzeczywiście chcesz pomóc najbliższym, spotkaj się z nimi osobiście, będziesz miał pewność, że pieniądze nie trafią w niepowołane ręce;

funkcjonariusze Policji nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy czy przelewanie ich na jakiekolwiek konta w ramach pomocy w działaniach policyjnych.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub podejrzeń powiadom Policję dzwoniąc na numer 112.

(KWP w Kielcach / mw)