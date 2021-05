Policjanci odzyskali skradziony samochód tego samego dnia Data publikacji 06.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki doświadczeniu i dobremu rozpoznaniu środowiska przestępczego kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim zatrzymali dwóch mężczyzn odpowiedzialnych z kradzież osobowego Audi. Pojazd wart ponad 45 tysięcy złotych został zwrócony prawowitemu właścicielowi. Zatrzymani 36-latkowie usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem do pojazdów - grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Lubuscy policjanci wielokrotnie udowadniali swoją skuteczność w zwalczaniu przestępczości samochodowej i odzyskiwaniu skradzionego mienia. Szerokie doświadczenie i dobre rozpoznanie środowiska przestępczego przez policjantów wydziału kryminalnego i dochodzeniowo-śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim pozwoliło na szybkie odzyskanie skradzionego Audi. Pojazd, który w czwartek (29 kwietnia br.) został skradziony w województwie zachodniopomorskim, jeszcze tego samego dnia został zatrzymany na jednej z ulic Gorzowie Wielkopolskiego przez lubuskich kryminalnych. Do sprawy zatrzymano dwóch, 36-latków – mężczyźni byli mocno zaskoczeni policyjną kontrolą. W toku przeszukania ujawniono przy nich przedmioty mogące służyć popełnieniu przestępstwa, które zabezpieczono do dalszych czynności procesowych. Skradziony samochód poddany został oględzinom z udziałem technika kryminalistyki, a potem odholowany na policyjny parking. Odzyskane przez policjantów auto zostało zwrócone prawowitemu właścicielowi. Mężczyźni zostali przewiezieni do gorzowskiej komendy Policji, gdzie spędzili noc w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.

Śledczy w wyniku czynności procesowych zebrali materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie zatrzymanym mężczyznom zarzutów karnych. Oboje usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem do pojazdów, do których się przyznali. Za to przestępstwo zgodnie z kodeksem karnym grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 22.3 MB)