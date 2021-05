Akcja honorowego oddawania krwi Data publikacji 06.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Ponad 16 litrów krwi udało się zebrać podczas wczorajszej zbiórki w ustrzyckiej komendzie. W przedsięwzięcie włączyli się mundurowi oraz przedstawiciele starostwa w Ustrzykach Dolnych. Wśród funkcjonariuszy jest wielu takich, którzy regularnie oddają krew, aby pomóc potrzebującym. Tym razem nie zabrakło również i takich, którzy po raz pierwszy podzielili się cząstką siebie. Gest ten ma szczególne znaczenie dla zdrowia innych właśnie teraz, w czasie pandemii.

Wczoraj, 05.05.2021 r., na terenie komendy powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych, po raz kolejny zorganizowano honorową zbiórkę krwi. Jak zawsze krwiodawcy mogli liczyć na troskliwą opiekę lekarzy i pielęgniarek z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie.

W akcji uczestniczyli policjanci ustrzyckiej i leskiej komendy, a także przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych, pracownicy Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne i Nadleśnictwa Lutowiska, strażacy KP PSP w Ustrzykach Dolnych, żołnierze WOT oraz funkcjonariusze Straży Granicznej w Krościenku.

Do akcji honorowego oddawania krwi zgłosiło się 41 osób. Po badaniach kwalifikacyjnych, krew mogło oddać 37. Łącznie zebrano ponad 16 litrów, tego niezwykle cennego płynu.

Krew, to jedyny w swoim rodzaju dar, którego nie można wyprodukować. Trafi on do chorych i potrzebujących.

Wspólnymi siłami możemy naprawdę wiele, możemy ocalić czyjeś życie!

(KWP w Rzeszowie / mw)