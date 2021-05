Czujni także poza służbą Data publikacji 06.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W czasie wolnym od służby policjanci z wydziału ruchu drogowego Komendy Miejskiej w Łodzi zatrzymali kobietę, która poruszała się bmw nie mając uprawnień do kierowania. W samochodzie znajdował się jej 12-letni syn. 33-latka była znana policjantom z wcześniejszych interwencji drogowych na terenie Łodzi.

3 maja 2021 roku około 14:40 dwoje policjantów z łódzkiej drogówki poruszało się swoim prywatnym samochodem w kierunku Łodzi drogą krajową numer 91. W pewnej chwili uwagę czujnych funkcjonariuszy zwróciło jadące w tym samym kierunku bmw, które miało rozbitą przednią szybę. Mundurowi mając świadomość z jakimi zagrożeniami wiąże się jazda tak niesprawnym samochodem, postanowili zwrócić kierującemu uwagę na niezgodne z przepisami i rozsądkiem zachowanie. Gdy swoim autem zrównali się z bmw, za kierownicą zobaczyli kobietę, która była już jednemu z nich znana z wcześniejszej interwencji drogowej. Policjant pamiętał, że 33-latka nie posiadała uprawnień do kierowania, co oznaczało tylko jedno, nie powinna w ogóle poruszać się pojazdami. By tego było mało, w samochodzie na przednim siedzeniu pasażera siedziało dziecko. Policjanci bez chwili wahania postanowili pojechać za kobietą, a o całej sytuacji powiadomili dyżurnego łodzkiej komendy. W pewnym momencie kierująca bmw gwałtownie skręciła w jedną z przydrożnych dróg, zatrzymała swój samochód i wraz z 12-letnim synem zaczęła się oddalać w kierunku lasu. Widząc to policjanci ruszyli za nią. W czasie gdy jeden z nich informował dyżurnego o swoim położeniu drugi zatrzymał kobietę i wraz z nią powrócił do samochodu. Na miejsce przyjechał patrol z Komisariatu Policji w Rzgowie, który przeprowadził dalsze czynności z kierującą. 33-latka został sprawdzona w systemach policyjnych, które potwierdziły, że faktycznie nie posiada uprawnień do kierowania. Kobieta tłumaczyła mundurowym, że mieszka daleko poza miastem i nie ma innej możliwości przemieszczania się, dlatego musi poruszać się samochodem.

Mundurowi ukarali kobietę mandatem karnym w wysokości 500 złotych za poruszanie się pojazdem nie posiadając do tego stosownych uprawnień.

Postawa funkcjonariuszy z łódzkiej drogówki pokazuje, że policjantem jest się nie tylko w trakcie służby ale i poza nią. Ich czujność i podjęte działania, pozwoliły na uniknięcie potencjalnych tragedii na drodze.

(KWP w Łodzi / mw)