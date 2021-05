Tragedia w Brzezinach Data publikacji 06.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali 39-latka, który groził ochroniarzowi jednego ze sklepów a następnie śmiertelnie ranił interweniującego świadka. Podczas obezwładniana zraniony nożem został funkcjonariusz a w wyniku strzału z broni służbowej także agresor. Śledztwo prowadzi prokuratura.

Do zdarzenia doszło 5 maja 2021 roku po godzinie 18.00 w centrum Brzezin. Pierwotnie doszło do utarczki pomiędzy 39-latkiem a pracownikiem ochrony, który powiadomił przejeżdżający patrol o groźbach wskazując kierunek ucieczki podejrzanie zachowującego się klienta. Uciekinier po drodze, najprawdopodobniej podczas próby ujęcia go, zadał 41-letniemu mężczyźnie cios nożem. Niestety okazał się on śmiertelny. Policjanci w czasie pościgu oddali strzały ostrzegawcze. Napastnik nie wykonywał poleceń funkcjonariuszy i wbiegł do bramy jednej z kamienic przy ul. Staszica. Tam w trakcie próby wytrącenia mu z ręki noża zranił 35-letniego policjanta. Wówczas padł strzał w nogę sprawcy co skutecznie go obezwładniło. Zarówno policjantowi jak i agresorowi została udzielona pomoc medyczna. Od podejrzewanego pobrano krew do badań na zawartość alkoholu i środków odurzających. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Przeprowadzamy oględziny, zabezpieczamy ślady i monitoringi, docieramy do świadków. Śledztwo prowadzi Prokuratura.

(KWP w Łodzi / mw)