Kierowco miej się na baczności! Dolnośląscy policjanci nawet z powietrza obserwują twoje zachowanie na drodze Data publikacji 06.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Każdy kierowca, który ignoruje obowiązujące przepisy, musi teraz szczególnie mieć się na baczności! W ręce dolnośląskich policjantów trafiło kolejne nowoczesne urządzenie, dzięki któremu nawet z powietrza mundurowi będą mogli ujawniać wszelkie wykroczenia i niebezpieczne zachowania na drogach naszego województwa. Już od kilku dni funkcjonariuszy ruchu drogowego z dolnośląskiej komendy wojewódzkiej oraz specjalistów z grupy SPEED, którzy każdego dnia walczą z przejawami agresji wśród kierowców, wspiera w działaniach bezzałogowy statek powietrzny. Policyjny dron czujnym okiem kamery rejestruje wykroczenia popełniane przez kierujących i pozwala jeszcze skuteczniej dyscyplinować te osoby, które swoim zachowaniem stwarzają realne zagrożenie na drodze.

Dolnośląscy policjanci podejmują szereg działań, aby zapewnić bezpieczeństwo osobom przemieszczającym się po drogach naszego województwa. Dbają miedzy innymi o płynność ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych, przeprowadzają liczne kontrole drogowe, zwracając szczególną uwagę na stan trzeźwości kierowców i sposób przewozu dzieci, które muszą podróżować w urządzeniach do tego przeznaczonych. W swojej codziennej służbie wykorzystują najnowocześniejszy sprzęt specjalnie przystosowany do ujawniania najróżniejszych wykroczeń i przestępstw drogowych, jak choćby laserowe mierniki prędkości czy nieoznakowane pojazdy służbowe wyposażone w silniki dużej mocy i wideorejestratory. Wszystko po to, aby każdy z kierujących ignorujących przepisy miał świadomość nieuchronności kary za swoje nieodpowiedzialne i niebezpieczne zachowanie.

Do arsenału narzędzi wykorzystywanych w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach Dolnego Śląska, poprzez egzekwowanie od uczestników ruchu drogowego stosowania się do obowiązujących przepisów, dołączył właśnie bezzałogowy statek powietrzny, w który zostali wyposażeni funkcjonariusze ruchu drogowego z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Policyjny dron pozwala z powietrza obserwować zachowania kierowców i pieszych. Dzięki kamerze wysokiej rozdzielczości, która jest jednym z elementów tego urządzenia, mundurowi nawet z dużej odległości mogą dostrzec niebezpieczne sytuacje na drodze, by następnie ukarać osoby odpowiedzialne za ich spowodowanie. Do obsługi nowego nabytku dolnośląskich policjantów niezbędnych jest dwóch funkcjonariuszy. Jeden z nich odpowiada za sterowanie dronem, a drugi kamerą rejestrującą wszystko, co się dzieje wokół niego.

Obecnie policyjny dron wspiera policjantów ruchu drogowego z dolnośląskiej komendy wojewódzkiej w działaniach zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na drogach. Swoją funkcję pełni, unosząc się wysoko nad obserwowanym terenem i rejestrując popełniane wykroczenia, np. przejazd na czerwonym świetle. Informacje o sprawcy następnie przekazywane są drogą radiową do patrolu oddalonego o kilkaset metrów, który zatrzymuje i wyciąga konsekwencje od kierowcy łamiącego przepisy.

Policyjny bezzałogowy statek powietrzny już rozpoczął służbę. Kilka dni temu brał udział w działaniach prowadzonych w okolicach przejazdu kolejowych, na którym doszło w przeszłości do kilku tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych. Czujne oko jego kamery monitorowało, jak kierowcy stosują się do znajdujących się tam znaków i sygnałów drogowych. Niestety wystarczyło kilkadziesiąt minut, aby zarejestrować na nagraniu kierujących ignorujących znak STOP, którzy bez obowiązkowego zatrzymania pojazdu przejeżdżali przez torowisko. Każdego z nich czekało następnie spotkanie z policjantami drogówki, którzy wyciągali konsekwencje za tak skrajnie ryzykowne zachowanie na drodze.

Działania z wykorzystaniem policyjnego drona będą kontynuowane i już niedługo to nowe „narzędzie” skierowane przeciw piratom drogowym, którzy stwarzają zagrożenie dla innych uczestników ruchu, będzie można spotkać również na terenie poszczególnych powiatów Dolnego Śląska.

mł. asp. Przemysław Ratajczyk

Zespół Prasowy KWP we Wrocławiu

