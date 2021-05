Z pomocą policjantów dotarli do szpitali Data publikacji 10.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dwie mieszkanki powiatu włoszczowskiego przy pomocy policjantów w sobotę dotarły bezpiecznie do kieleckich szpitali. Rankiem dzielnicowi z Chęcin pilotowali kierowcę audi, wiozącego rodzącą 24-latkę. Z kolei po godzinie 19:00 podobnej pomocy 29-latce udzielili stróże prawa z wydziału ruchu drogowego kieleckiej komendy miejskiej. Dzięki temu na świecie pojawili się odpowiednio dziewczynka i chłopczyk.

Z nietypową sytuacją najpierw musieli się zmierzyć dzielnicowi z chęcińskiego komisariatu. Tego dnia w służbie byli st. asp. Michał Matus i sierż. szt. Łukasz Wąsikowski. W miejscowości Zgórsko do policjantów podjechał poddenerwowany 48- latek. Mężczyzna poinformował mundurowych, że wiezie do szpitala przy ul. Prostej rodzącą 24-latkę, sam jest z powiatu włoszczowskiego i prosi o pomoc w jak najszybszym dotarciu do lecznicy. Dzielnicowi powiadomili o sytuacji dyżurnego kieleckiej komendy i z zachowaniem środków ostrożności, bezpiecznie pomogli dotrzeć rodzącej kobiecie do szpitala. Niedługo potem 24-latka urodziła małą Lenkę.

Bardzo podobna sytuacja spotkała mundurowych z kieleckiej drogówki, którzy po 19:00 kontrolowali ruch w Rudzie Strawczyńskiej. Przy patrolu zatrzymała się toyota na włoszczowskich numerach rejestracyjnych, kierowana przez 31-latka. Mężczyzna spieszył się do szpitala, z rodząca 29-letnią żoną. Stróże prawa za pośrednictwem dyżurnego skontaktowali się ze szpitalem na Czarnowie, informując o bardzo zaawansowanej sytuacji. Do rodzącej wyjechała naprzeciw karetka, a policjanci pilotowali toyotę do miejscowości Górki Szczukowskie, gdzie funkcjonariusze z drogówki pomogli przetransportować 29-latkę do karetki. Kobieta dotarła już bezpiecznie do szpitala, gdzie przywitała na świecie swojego syna Dawidka.

(KWP w Kielcach / mw)