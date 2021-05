Nietypowe podziękowanie Data publikacji 10.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Nietypowe podziękowanie otrzymał na profilu społecznościowym policjant z opolskiej drogówki. Autorka wiadomości podziękowała za czujność i pomoc udzieloną 68-latkowi, który wywrócił się na skuterze. Chociaż na początku zdarzenie wyglądało na kolizję, stan 68 latka wzbudził niepokój mundurowych. Policjanci radiowozem zawieźli go do szpitala. Tam mężczyzna przeszedł operację.

1 maja br. około 16.30 mundurowi z opolskiej drogówki zostali skierowani do zdarzenia drogowego w Hucie Borowskiej. Ze zgłoszenia wynikało, że kierujący skuterem 68-letni mężczyzna zjechał z drogi i upadł. Przybyły zespół ratownictwa medycznego przebadał na miejscu mężczyznę. Wszystko wskazywało na to, że doszło do kolizji, bowiem wstępnie nie stwierdzono u 68-latka poważnych obrażeń.

Po odjeździe ratowników funkcjonariusze pozostali na miejscu prowadząc dalsze czynności. Nagle stan 68-latka wzbudził ich niepokój. Sierż. szt. Kamil Królikowski i st. sierż. Mateusz Burda postanowili szybko zawieźć mężczyznę radiowozem do szpitala w Poniatowej. Jak się okazało, czujność ich nie zawiodła. Okazało się, że stan 68-latka wymagał przeprowadzenia operacji.

Niedawno jeden z funkcjonariuszy - sierż. szt. Kamil Królikowski otrzymał nietypową wiadomość na profilu społecznościowym. Były to podziękowania od kobiety za pomoc udzieloną 68-latkowi. Kobieta chciała podziękować obydwu policjantom za czujność, która uratowała kierującemu skuterem życie. „To był i jest stan zagrożenia życia (…) Gdybym go zabrała do domu, skończyłoby się pewnie inaczej” - zakończyła swoje podziękowania autorka wiadomości.

Policjanci byli tym gestem bardzo mile zaskoczeni.

(KWP w Lublinie / mw)