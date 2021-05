Podziękowania dla dzielnicowego z Brzeska Data publikacji 10.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Brzesku mł. insp. Bogusława Chmielarza wpłynęły podziękowania dla dzielnicowego sierż. szt. Artura Wolszy, od kobiety, której pomógł.

W liście, który wpłynął do Komendy Powiatowej Policji w Brzesku znalazły się słowa uznania dla pracy i zaangażowania jednego z policjantów tej jednostki. Pisząca podziękowała dzielnicowemu z brzeskiej komendy za zaangażowanie, jakim wykazał się pomagając jej w rozwiązaniu problemów rodzinnych.

„ Na ręce Pana Komendanta składam serdeczne podziękowania funkcjonariuszowi z Komendy Powiatowej Policji w Brzesku Panu sierż. szt. Arturowi Wolszy. Funkcjonariusz zaangażował się w moją trudną sytuację rodzinną. Jego postawa pełna zrozumienia, zaangażowania oraz chęci pomocy dodawała i dodaje wiele siły i poczucia bezpieczeństwa tak dla mnie jak i mojego syna. Jestem wdzięczna, że mamy tak przyjaznego i kulturalnego opiekuna dzielnicy”.

Policjanci w codziennej służbie spotykają się z różnymi sprawami. Do każdej z nich starają się podchodzić indywidualnie, tak aby zrozumieć oczekiwania społeczeństwa. Najczęściej ogniwem łączącym Policję ze społeczeństwem jest dzielnicowy, który podczas codziennej służby musi mierzyć się z rozmaitymi sprawami. Często policjant rewiru dzielnicowych pełni rolę mediatora w konfliktach społecznych oraz niesie pomoc potrzebującym mieszkańcom swojego rejonu.

Dzielnicowy sierż. szt. Artur Wolsza jak mówi, ma ogromną satysfakcję z pracy z ludźmi, a taki list utwierdza go w przekonaniu, że to co robi ma sens. Jak przyznaje, największą nagrodą tej służby jest słowo "dziękuję", które bardzo motywuje go do dalszej pracy i podejmowania nowych wyzwań czekających na niego w codziennej służbie.

(KWP w Krakowie / mw)