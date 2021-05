Oświęcimscy policjanci zapobiegli pożarowi mieszkania Data publikacji 10.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego oświęcimskiej komendy Policji wyważyli drzwi do zadymionego mieszkania, po czym ugasili palący się garnek. Okazało się, że właścicielka wyszła z mieszkania zapominając o przygotowywanym posiłku na kuchence gazowej.

Do zdarzenia doszło w niedzielę (9.05.2021 r.). Tuż po godzinie 14.00, służby ratunkowe zostały zaalarmowane o zadymieniu w jednej z klatek schodowych bloku przy ulicy Dąbrowskiego w Oświęcimiu. Najbliżej miejsca zdarzenia był jeden z patroli Policji. Funkcjonariusze błyskawicznie dotarli przed wskazany blok. Zabierając gaśnicę samochodową natychmiast pobiegli do klatki schodowej. Szybko zlokalizowali, że dym wydobywa się spod drzwi mieszkania na czwartym piętrze. Ustalili, że w mieszkaniu może przebywać 50-letnia kobieta. Mundurowi, obawiając się o jej życie natychmiast wyważyli drzwi. Po wejściu do wnętrza funkcjonariusze otworzyli okna, po czym gaśnicą ugasili palący się garnek pozostawiony na kuchence gazowej. W mieszkaniu policjanci nie odnaleźli właścicielki. Roztrzęsiona kobieta zjawiła się kilkanaście minut później. Jak stwierdziła, wyszła z mieszkania zapominając, że na włączonym palniku kuchenki gazowej pozostawiła garnek z posiłkiem.

Kobieta podziękowała policjantom za sprawnie przeprowadzone działania, dzięki którym pożar nie rozprzestrzenił się na mieszkanie.

(KWP w Krakowie / kp)