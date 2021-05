Wielka radość chłopca, który dzięki policjantom odzyskał skradziony rower Data publikacji 10.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj 15-latek dostał rower w prezencie od swojej mamy, miał on dla chłopca ogromną wartość. Jednak nie zdążył się nim długo nacieszyć, bo jednoślad został skradziony przed jednym ze sklepów. Intensywne poszukiwania policjantów z komisariatu w Lądku-Zdroju przyczyniły się do tego, że nastolatek odzyskał swój prezent. Funkcjonariusze zatrzymali podejrzanego o tę kradzież mężczyznę. Teraz może mu grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Lądku-Zdroju odzyskali rower skradziony przed jednym ze sklepów w powiecie kłodzkim. Jednoślad należał do 15-letniego chłopca, który dostał go w prezencie od swojej mamy. Dla nastolatka miał on ogromną wartość.

Po otrzymaniu informacji o kradzieży roweru, policjanci natychmiast zajęli się tą sprawą. W wyniku prowadzonych działań, już następnego dnia funkcjonariusze ustalili sprawcę przestępstwa i zatrzymali 41-latka. Okazało się, że mężczyzna zaraz po kradzieży rower schował w mieszkaniu.

Odzyskany przez policjantów jednoślad został przekazany właścicielowi. Obecnie funkcjonariusze sprawdzają czy zatrzymany nie ma swoim koncie jeszcze innych tego typu czynów. Za kradzież podejrzanemu grozi kara pozbawiani wolności nawet do 5 lat.

(KWP we Wrocławiu / mw)