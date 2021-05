Sprawca oszustwa metodą „na policjanta” zatrzymany na gorącym uczynku Data publikacji 10.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W wyniku współpracy funkcjonariuszy z dolnośląskiej komendy z wałbrzyskimi policjantami doszło do zatrzymania na gorącym uczynku 35-latka podejrzanego o oszustwo metodą "na policjanta". W trakcie zdarzenia seniorka przekazała mężczyźnie biżuterię oraz pieniądze o łącznej wartości prawie 30 tysięcy złotych. Oszust decyzją sądu trafił na 3 miesiące do aresztu.

Oszustwa na szkodę osób starszych to niestety cały czas aktywny proceder. Seniorzy najczęściej padają ofiarami przestępców podszywających się pod policjantów, prokuratorów, czy też członków najbliższej rodziny. Jednak dzięki pracy operacyjnej policjantów oraz coraz większej czujności przedstawicieli banków oszuści są systematycznie wyłapywani przez mundurowych.

Tak też było i w tym przypadku. W wyniku wspólnej pracy operacyjnej policjantów z dolnośląskiej komendy wojewódzkiej i wałbrzyskich kryminalnych, na gorącym uczynku wpadł 35-letni mieszkaniec województwa dolnośląskiego, który udając policjanta odebrał od seniorki reklamówkę ze złotą biżuterią oraz pieniędzmi w różnych walutach o łącznej wartości prawie 30 tysięcy złotych.

Do zatrzymania doszło w godzinach popołudniowych w Wałbrzychu. 71-letnia mieszkanka otrzymała na swój numer stacjonarny telefon od mężczyzny podającego się za pracownika poczty polskiej z informacją o nadaniu przesyłki, jednak brak było jej pełnego adresu. Nieświadoma niczego kobieta podała swój adres. Kilka minut później zadzwonił inny mężczyzna podający się za funkcjonariusza, który poinformował, że rozpracowują grupę przestępców włamujących się do mieszkań. Oszust nakazał seniorce spakować wszystkie kosztowności oraz pieniądze i wyrzucić je przez okno, by mógł je odebrać "nieumundurowany policjant". 71-letnia wałbrzyszanka spakowała do reklamówki złotą biżuterię, pieniądze w polskiej oraz obcej walucie i wyrzuciła pakunek przez okno. Pod blokiem czekał już 35-latek, który zabrał reklamówkę. Oszust natychmiast został zatrzymany przez policjantów. Funkcjonariusze odzyskali w całości mienie o wartości prawie 30 tysięcy złotych.

Okazało się, że kilkanaście minut wcześniej mężczyzna usiłował oszukać inną mieszkankę Wałbrzycha podając się z funkcjonariusza Policji, jednak seniorka nie dała mu wiary i zadzwoniła na numer alarmowy 112. Dodatkowo w trakcie dalszych działań w miejscu zamieszkania podejrzanego mundurowi ujawnili narkotyki w postaci amfetaminy i marihuany oraz prawo jazdy, którym nie miał prawa dysponować. 35-latek był też poszukiwany przez Prokuraturę Rejonową we Wrocławiu w celu ustalenia miejsca pobytu do czynności procesowych.

Zatrzymany mężczyzna usłyszał łącznie cztery zarzuty za dokonanie i usiłowanie oszustwa oraz za posiadanie narkotyków i ukrywanie prawa jady, którym nie miał prawa rozporządzać. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Grozi mu teraz kara nawet 8 lat pozbawienia wolności.

Mimo cyklicznych działań edukacyjnych prowadzonych przez Policję wciąż zdarzają się przypadki, w których nieświadomi seniorzy dają się zmanipulować przestępcom czyhającym na oszczędności ich życia. Pamiętajmy - w celu uniknięcia przestępstwa, bardzo ważna jest postawa i czujność samego potencjalnego pokrzywdzonego. Radzimy, aby bezwzględnie stosować zasadę ograniczonego zaufania, szczególnie w sytuacjach, gdy ktoś, kto telefonicznie podaje się za naszego krewnego, policjanta, prokuratora, urzędnika poleca nam, byśmy w określony sposób rozporządzali naszym majątkiem. Pamiętajmy – Policja NIGDY telefonicznie nie informuje o prowadzonych przez siebie sprawach i nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy nieznanej osobie. NIGDY też nie prosi o zaangażowanie naszych pieniędzy do jakiejkolwiek akcji!

(KWP we Wrocławiu / kp)