Policjanci odnaleźli 9-letniego chłopca Data publikacji 10.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowy z Komisariatu Policji w Gdyni - Chwarznie i przewodnik z psem służbowym odnaleźli 9-letniego chłopca, który w czwartek rano wyszedł do szkoły, ale nie pojawił się na lekcjach. Na szczęście chłopcu nic się nie stało. Policjanci przekazali go pod opiekę matki.

W czwartek, 06.05.br., około 11.30 do Komisariatu Policji w Gdyni - Chwarznie zgłosiła się kobieta, która powiedziała, że jej 9-letni syn wyszedł rano do szkoły, ale z informacji uzyskanej od nauczycielki, wynikało, że nie pojawił się na lekcjach. Policjanci przyjęli zgłoszenie, ustalili rysopis chłopca i od razu zaczęli go szukać. Około 12.30 Kierownik Rewiru Dzielnicowych oraz przewodnik z psem służbowym znaleźli 9-latka na klatce schodowej w jednym z bloków osiedlowych. Stróże prawa ustalili, że chłopiec nie poszedł do szkoły, ponieważ nie odrobił zadania domowego.

Chłopiec został przekazany pod opiekę matki.

(KWP w Gdańsku / mw)