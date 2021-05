Zarzut usiłowania zabójstwa dla 23-latka z Chrzanowa Data publikacji 10.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie 23-latek, który kilka dni temu ugodził nożem przyjaciela swojej matki. Oprócz usiłowania zabójstwa mężczyzna usłyszał dodatkowo zarzut uszkodzenia ciała u matki oraz trzy zarzuty z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - dwa za posiadanie środków odurzających, a także za uprawę konopi indyjskich. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

8 maja br. około godziny 7, na numer alarmowy 112 zadzwonił 40-letni mężczyzna informując, że przed chwilą na jednym z przystanków autobusowych w Chrzanowie został ugodzony nożem przez dwóch nieznanych mu mężczyzn. Na wskazany przystanek skierowano załogę pogotowia ratunkowego i patrol Policji. Karetka zabrała pokrzywdzonego do szpitala.

Na miejscu pozostała kobieta, jak się okazało znajoma pokrzywdzonego, która podała jednak zupełnie inną wersję zdarzeń. Szybko okazało się, że zgłoszenie o dwóch nieznanych mężczyznach, którzy mieli zaatakować 40-latka było nieprawdą. Do zdarzenia miało bowiem dojść w mieszkaniu na jednym z osiedli w Chrzanowie. Gdy w mieszkaniu była kobieta oraz pokrzywdzony, do środka wszedł 23-letni syn kobiety. Między całą trójką doszło do nieporozumień i w trakcie przepychanek 23-latek chwycił nóź i dwukrotnie ugodził przyjaciela matki, po czym uciekł z mieszkania. Kobieta z rannym przyjacielem wezwali taksówkę i odjechali w kierunku centrum miasta. Na przystanku komunikacji miejskiej, na ul. Niepodległości powiadomili numer alarmowy opowiadając naprędce zmyśloną historyjkę o dwóch napastnikach, chcąc wezwać pogotowie by udzieliło pomocy rannemu.

Chrzanowscy policjanci natychmiast udali się do miejsca faktycznego zdarzenia, czyli mieszkania kobiety, gdzie zatrzymali sprawcę. W trakcie przeszukania mieszkania kobiety policjanci zabezpieczyli nóż, a w mieszkaniu jej syna funkcjonariusze natrafili na pewne ilości marihuany i amfetaminy, a także uprawę 6 roślin konopi indyjskich.

Po nocy spędzonej w pomieszczeniach dla zatrzymanych 23-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Chrzanowie, gdzie prokurator przedstawił mu 5 zarzutów m.in. usiłowania zabójstwa, uszkodzenia ciała, posiadania środków odurzających i uprawy konopi indyjskich. 9 maja sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Mężczyźnie grozi kara dożywotniego pozbawiania wolności.

(KWP w Krakowie / mw)