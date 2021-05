Wołanie o pomoc z terenu Francji Data publikacji 10.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W minioną sobotę buscy policjanci zostali poinformowani o mężczyźnie, który pilnie potrzebował pomocy medycznej. Sytuacja była o tyle trudna, że przebywał on na terenie Francji. Szybka reakcja i międzynarodowa współpraca służb doprowadziły do szczęśliwego finału. Poszkodowany na czas trafił pod opiekę medyczną.

W sobotę (8 maja br.) do Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju zadzwonił właściciel jednej miejscowych firm transportowych. Przekazał informację, że jego kierowca zatelefonował i prosił go o pomoc medyczną, gdyż źle się poczuł. Kontakt z nim został zerwany. Sytuacja była o tyle trudna, że kierowca przebywał na terenie Francji. W sprawie tej kluczowe okazały się współrzędne geograficzne miejsca, gdzie znajdował się potrzebujący pomocy. Z uwagi na fakt, iż liczyła się każda chwila niezwłocznie zostało poinformowane Biuro Międzynarodowej Współpracy Komendy Głównej Policji, gdzie za jego pośrednictwem nawiązany został kontakt ze stroną francuskiej policji. Tamtejsi funkcjonariusze zlokalizowali mężczyznę i udzielili mu pomocy. Finalnie kierowca został przewieziony do szpitala, gdzie trafił pod opiekę lekarzy z podejrzeniem problemów kardiologicznych.

(KWP w Kielcach / kp)