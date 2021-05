Odnaleziony zaginiony 80-latek Data publikacji 10.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Podczas poszukiwań przeprowadzonych na terenie Chełmka odnaleziono zaginionego 80-letniego mieszkańca miejscowości. Nieprzytomny senior został przekazany pod opiekę ratowników medycznych.

Dzisiaj (10.05.2021 r.) rano, od momentu przyjęcia zawiadomienia o zaginięciu mieszkańca Chełmka policjanci oraz strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu, druhowie z Bobrka oraz z Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej z Kęt wraz z psami wyszkolonymi do poszukiwania ludzi, prowadzili jego poszukiwania. Z relacji najbliższych wynikało, że 80-letni mężczyzna wyszedł z domu w niedzielę (09.05.br.) po 15.00 i już nie wrócił do miejsca zamieszkania.

Podczas kilkugodzinnej penetracji terenu nieprzytomnego seniora odnaleźli policjanci. Mężczyzna leżał w zaroślach około 400 metrów od miejsca zamieszkania. Mundurowi natychmiast na miejsce wezwali Pogotowie Ratunkowe, a do jego przyjazdu wspólnie ze strażakami monitorowali funkcje życiowe seniora. Następnie 80-latek został przekazany pod opiekę ratowników medycznych, którzy przewieźli go na leczenie do szpitala.

(KWP w Krakowie / kp)