Zastępca komendanta pomógł mężczyźnie, który zasłabł Data publikacji 11.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Gdyby nie szybka reakcja Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Garwolinie mogłoby dojść do tragedii. Policjant, widząc upadającego na ziemię mężczyznę, natychmiast ruszył na pomoc. Poszkodowany zasłabł i przewrócił się w jednym z garwolińskich marketów. Dzięki podkom. Dariuszowi Rogali mężczyzna trafił pod fachową opiekę ratowników.

Do zdarzenia doszło na terenie jednego z garwolińskich marketów. Właśnie tam podkomisarz Dariusz Rogala zauważył mężczyznę, który nagle upadł na ziemię, a z jego ust zaczęła się wydobywać wydzielina. Komendant natychmiast przystąpił do udzielania poszkodowanemu pierwszej pomocy, a następnie wezwał na miejsce pogotowie ratunkowe. Do przyjazdu ratowników medycznych sprawdzał stan psychofizyczny mężczyzny.

Postawa Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Garwolinie jest przykładem na to, że szybka reakcja może zapobiec nieszczęściu.

(KWP zs. w Radomiu / kp)