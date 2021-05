Areszt dla podejrzanych o rozbój w salonie gier Data publikacji 11.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Zaledwie kilka godzin wystarczyło policjantom z ostrołęckiego wydziału kryminalnego by zatrzymać mężczyzn podejrzanych o rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia w jednym z salonów gier. Łupem sprawców padło kilka tys. zł. Funkcjonariusze znaleźli przy nich również narkotyki w postaci amfetaminy i marihuany. Mężczyźni już usłyszeli zarzuty. Ponadto został wobec nich zastosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy.

W miniony piątek dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce odebrał zgłoszenie dotyczące rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, które miało zostać popełnione na starszej kobiecie w jednym z salonów gier na terenie miasta. Na miejscu już po chwili byli policjanci, którzy potwierdzili zgłoszenie.

Jak wstępnie ustalili mundurowi do jednego z salonu gier weszło dwóch zamaskowanych mężczyzn, którzy zaatakowali pracującą tam starszą kobietę. Jeden z nich zastraszając ją nożem zmusił do wydania kilku tys. zł, po czym sprawcy uciekli. Na szczęście roztrzęsiona kobieta nie doznała obrażeń ciała.

Funkcjonariusze z ostrołęckiej komendy szybko rozpoczęli działania skierowane na zatrzymanie sprawców. Informacja o zdarzeniu wraz z rysopisem sprawców dotarła do wszystkich policyjnych patroli, które sprawdzały pobliskie rejony. Równolegle policjanci z wydziału kryminalnego prowadzili działania, które już po kilku godzinach pozwoliły na zatrzymanie podejrzewanych o to przestępstwo. Do sprawy policjanci zatrzymali dwóch mieszkańców Ostrołęki w wieku 28 i 29 lat.

Podczas zatrzymania kryminalni znaleźli przy mężczyznach także amfetaminę i marihuanę. Zabezpieczyli także nóż, który posłużył do popełnienia tego przestępstwa.

Praca policjantów i prokuratorów pozwoliła na zebranie w sprawie materiału dowodowego pozwalającego na przedstawienie mężczyznom zarzutów dotyczących rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz posiadania narkotyków.

Wobec mężczyzn sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Dalsze postępowanie w tej sprawie pod nadzorem prokuratury prowadzą policjanci z ostrołęckiego wydziału dochodzeniowo-śledczego.

Autor: podkom. Tomasz Żerański