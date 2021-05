Uratował kobietę z tonącego samochodu - teraz bohater sam potrzebuje pomocy Data publikacji 11.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W lipcu 2020 roku kierująca hyundaiem wpadła do stawu, a jej pojazd szybko zaczął tonąć. Uratował ją wtedy Pan Karol Wesołowski, który wskoczył do wody i wyciągnął kobietę na brzeg. Bohater, który nie bał się ruszyć z pomocą, sam jej teraz potrzebuje. Mężczyzna ciężko zachorował i może stracić nogę. Leczenie jest kosztowne, dlatego zorganizowano zbiórkę pieniędzy. Pomóżmy Panu Karolowi i wspomóżmy Jego leczenie.

W lipcu ubiegłego roku opisywaliśmy historię Pana Karola Wesołowskiego, prawdziwego bohatera, który w obliczu zagrożenia życia obcego dla niego człowieka ani chwili się nie wahał i ruszył na pomoc. Ten czyn ocalił życie kierującej, która uległa wypadkowi, a jej auto wpadło do stawu. Pojazd zaczął tonąć, a wnętrze błyskawicznie zalewała woda. Kobieta nie mogła wydostać się z pojazdu i groziło jej śmiertelne niebezpieczeństwo. Gdyby nie postawa Pana Karola ta historia mogłaby się zakończyć tragicznie.

Życie pisze jednak różne scenariusze i teraz to Pan Karol potrzebuje pomocy dobrych ludzi. Jakiś czas temu stwierdzono u niego miażdżycę tętnic kończyn dolnych - choroba Buergera, która zaatakowała jego lewą nogę. Kończyna zaczyna pomału obumierać. W szpitalu został przeprowadzony zabieg rewaskularyzacji, który niestety się nie powiódł i mężczyźnie grozi amputacja nogi.

Znaleźliśmy szanse uratowania nogi, lecz droga wyleczenia jest kosztowna i czasochłonna. Co najmniej 3 razy w tygodniu konieczne są zabiegi ozonowania, hirudoterapii. Konieczne jest oczyszczenie organizmu oraz specjalistyczna dieta. Do tego dochodzą koszty dojazdu do specjalistycznej kliniki w Poznaniu.

Miarą naszego człowieczeństwa jest to, jacy jesteśmy dla innych. Dlatego też człowieka, który nie patrząc na własne bezpieczeństwo, bez odpowiedniego wyposażenia czy przygotowania ruszył na ratunek innej osoby można określić tylko jednym mianem - Bohater! Pan Karol czeka na naszą pomoc. Poniżej znajduje się link do organizowanej zbiórki, gdzie można wspomóc jego leczenie. Serdecznie do tego zachęcamy.

Link do zbiórki: https://zrzutka.pl

(KWP w Gorzowie / mw)