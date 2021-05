Policjanci gasili pożar budynku Data publikacji 11.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Kuźni Raciborskiej podczas patrolu zauważyli na horyzoncie dym, który unosił się nad miejscowością Babice. Natychmiast pojechali na miejsce pożaru. Jak się okazało, palił się budynek gospodarczy przylegający do domu jednorodzinnego. Mundurowi natychmiast weszli na posesję i zaalarmowali domowników. Tym razem dzięki czujności policjantów nie doszło do tragedii. Policjanci cały czas służą dla społeczeństwa w myśl motta „Pomagamy i chronimy”, już od ponad 100 lat.

Kuźniańscy policjanci podczas nocnego patrolu zauważyli z odległości kilku kilometrów ogromne kłęby dymu na horyzoncie, które unosił się nad miejscowością Babice. Mundurowi natychmiast udali się na miejsce. Na ulicy Piaskowej mundurowi zauważyli pożar pomieszczenia gospodarczego przylegającego do domu mieszkalnego oraz składowane tam drzewo. Stróże prawa zaalarmowali nieświadomych zagrożenia mieszkańców domu, którymi byli 36-letni mężczyzna i jego 11-letnia córka. Następnie po zaalarmowaniu domowników policjanci przy wykorzystaniu znajdującego się na posesji węża ogrodowego przystąpili do gaszenia pożaru. Policjanci wezwali również straż pożarną, która pojawiła się na miejscu bardzo szybko, neutralizując zagrożenie. Jak ustalili strażacy, zapaleniu uległo pomieszczenie gospodarcze oraz zgromadzone drzewo. Pożar realnie mógł zagrażać życiu i zdrowiu mieszkańców domu oraz doprowadzić do poważnych strat materialnych. Szybka reakcja kuźniańskich stróży prawa na zagrożenie pozwoliła uniknąć tragedii.

(KWP w Katowicach / kp)