Kolejne zatrzymania i zabezpieczone od początku roku ponad 120 kg narkotyków

Każda informacja dotycząca przestępczości narkotykowej, jaka trafia do policjantów, jest przez nich weryfikowana i wykorzystywana przeciwko przestępcom. Szybka wymiana takich informacji między kryminalnymi z Nidzicy i Olsztyna doprowadziła do zatrzymania 34-latka, który w swoim aucie przewoził prawie 2 kilogramy narkotyku. Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających i trafił na 3 miesiące do aresztu. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Odpowiedzialności za posiadanie narkotyków nie uniknie również 39-latek z powiatu braniewskiego oraz 20-latka z Pisza, która narkotyki ukryła m.in. w lodówce.

Po raz kolejny dobra współpraca kryminalnych z garnizonu warmińsko – mazurskiego zaowocowała zatrzymaniem osoby podejrzanej o przestępstwo narkotykowe. Pisaliśmy już o skutecznej współpracy policjantów z Gołdapi z kryminalnymi z KWP w Olsztynie, którzy we wtorek (04.05.2021r) zatrzymali 39-latka przewożącego w swoim aucie plastikowe torebki, w których były blisko 2 kilogramy amfetaminy (https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/aktualnosci/80851,Dwa-kilogramy-amfetaminy-nie-trafia-na-czarny-rynek.html).

Nidzica

Tym razem piszemy o policjantach Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy, którzy współpracując z kryminalnymi z KWP w Olsztynie zatrzymali 34-letniego mieszkańca Olsztyna. W piątek (07.05.202) policjanci podczas działań przeprowadzonych w miejscowości Pawliki (gm. Nidzica), w pojeździe marki Mercedes, którym podróżował 34-latek, znaleźli prawie 2 kg marihuany, której czarnorynkowa wartości szacowana jest na około 100 000 zł. Mężczyzna został zatrzymany i noc spędził w policyjnej celi. Następnego dnia, zebrany w tej sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 34-latkowi zarzutu popełnienia przestępstwa z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Sąd na wniosek Policji i Prokuratury zastosował wobec mieszkańca Olsztyna środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za posiadanie znacznej ilości środków odurzających mężczyźnie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Na poniższym filmie widoczny jest zatrzymany mężczyzna prowadzony korytarzem przez policjanta.

Film Zatrzymany mężczyzna prowadzony przez policjanta Opis filmu: Zatrzymany mężczyzna prowadzony korytarzem przez policjanta

Zatrzymany mężczyzna prowadzony przez policjanta

Zabezpieczone narkotyki, poporcjowane i próżniowo spakowane w opakowaniach foliowych.

Braniewo

Braniewscy policjanci z wydziału kryminalnego, którzy na co dzień monitorują środowisko osób mogących mieć związek z narkotykową przestępczością, ustalili, że pewien 39-latek może posiadać zabronione substancje. Po dokładnej analizie zgromadzonych informacji nadszedł czas na zatrzymanie podejrzanego. W poniedziałek (10.05.2021) funkcjonariusze zapukali do drzwi mieszkania 39-latka, a w trakcie przeszukania potwierdzili swoje podejrzenia. Kryminalni zabezpieczyli ponad 100 gramów amfetaminy. Mężczyzna trafił na komendę, gdzie usłyszał zarzut posiadania narkotyków, za który grozi mu teraz kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Pisz

Z kolei policjanci Wydziału Kryminalnego KPP w Piszu ustalili, że 20-letnia mieszkanka Pisza również najprawdopodobniej posiada w mieszkaniu narkotyki. Podejrzenia te okazały się słuszne. W miejscu zamieszkania kobiety funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli biały proszek, który 20-latka ukryła w lodówce. Do tego woreczek strunowy z suszem roślinnym i foliowe zawiniątko z białym proszkiem przechowywane na balkonie. Badania testerami wykazało, że jest to marihuana i amfetamina. Mieszkanka Pisza powiedziała funkcjonariuszom, że substancje te ma na własny użytek. Z uwagi na to, że posiadanie środków odurzających w naszym kraju jest zabronione 20-latce grozi kara nawet 3 lat pozbawienia wolności.

Zabezpieczona amfetamina w woreczku

Z jednej strony przestępcy, którzy za wszelką cenę próbują zarobić, rozprowadzając różne uzależniające i często bardzo niebezpieczne substancje wśród swoich klientów. Z drugiej policjanci, którzy chroniąc inne osoby przed zagrożeniami płynącymi ze strony zażywania narkotyków, ścigają ich producentów i dilerów. Zadanie postawione przez funkcjonariuszami nie jest łatwe, ale wiedzą jak się skutecznie z niego wywiązywać. Od początku 2021 roku policjanci z garnizonu warmińsko - mazurskiego zabezpieczyli już ponad 120 kg różnego rodzaju narkotyków, które dzięki ich pracy nie trafią na czarny rynek i nie będą zagrożeniem dla zdrowia i życia wielu osób.

