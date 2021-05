W mieszkaniu 85-latka ulatniał się gaz. Wałbrzyscy policjanci wyważyli drzwi

Dzięki szybkiej reakcji sąsiadów i sprawnemu działaniu policjantów z wałbrzyskiej prewencji nie doszło do tragedii. W jednym z mieszkań w dzielnicy Nowe Miasto ulatniał się gaz. Policjanci żeby dostać się do środka, musieli siłowo wyważyć drzwi do mieszkania. W lokalu znajdował się schorowany 85-letni mężczyzna, który nie był w stanie zrobić tego samodzielnie.