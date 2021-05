Policjanci odzyskali skradzione porsche warte prawie ćwierć miliona złotych Data publikacji 11.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z wydziału do walki z przestępczością samochodową już kilka dni po zgłoszeniu kradzieży porsche panamera odzyskali samochód. Jeden ze sprawców, został zatrzymany i najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Pozostali dwaj złodzieje nadal są poszukiwani przez funkcjonariuszy.

19 marca br. policjanci z wydziału do walki z przestępczością samochodową otrzymali zgłoszenie od właściciela pojazdu porsche panamera, że jego auto zostało skradzione. Do przestępstwa doszło w nocy, przed domem, w rejonie poznańskiej dzielnicy Grunwald w Poznaniu. Sprawcy przełamali zabezpieczenia i odjechali samochodem. Po zgłoszeniu policjanci natychmiast zajęli się tą sprawą i już po kilku dniach operacyjnie ustalili osoby, które mogły mieć związek z tym przestępstwem.



24 marca br. w jednym z garaży w rejonie ulicy Jasielskiej w Poznaniu funkcjonariusze zatrzymali na gorącym uczynku jednego ze złodziei i odzyskali skradzione porsche warte ponad ćwierć miliona złotych. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem do pojazdu za co grozi mu do 10 lat więzienia.

Kara może być jednak wyższa ze względu na to, że 46-latek działał w warunkach recydywy. Pozostali dwaj mężczyźni, którzy również mieli związek z tym przestępstwem są wciąż poszukiwani przez funkcjonariuszy. Odzyskany samochód po wykonaniu niezbędnych czynności będzie mógł wrócić do właściciela.

(KWP w Poznaniu / mw)