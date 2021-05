Podziękowania za szybką interwencję Data publikacji 11.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj „Bez chwili zawahania podjęli się eskorty, gdzie każda minuta była na wagę złota”- to słowa podziękowań od młodej kobiety dla policjantów, którzy kilka dni temu eskortowali ją poparzoną do szpitala. W placówce została udzielona jej szybka pomoc.

Interwencja miała miejsce 1 maja br. około godziny 16:00 w Łucce. Do patrolujących rejon służbowy policjantów podjechał mężczyzna, który wiózł poparzoną wrzątkiem córkę. Jak relacjonował, 25-latka przelewając wrzątek do naczynia poparzyła nogi. Poprosił policjantów o pomoc w eskortowaniu samochodu w drodze do szpitala w Łęcznej. Mundurowi przy użyciu sygnałów podjęli pilotaż nissana do szpitala w Łęcznej. Młoda kobieta szybko i bezpiecznie trafiła pod fachową opiekę medyczną.

Kilka dni temu do lubartowskiej komendy wpłynęły podziękowania dla starszego sierżanta Piotra Urbana oraz aspiranta Rafała Budzyńskiego - policjantów, którzy udzielili młodej kobiecie pomocy.

(KWP w Lublinie / mw)