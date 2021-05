Policjanci z drogówki po służbie zatrzymali złodzieja Data publikacji 12.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Czujnością wykazali się będący w czasie wolnym od służby policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego radomskiej komendy, którzy zatrzymali sprawcę kradzieży. Funkcjonariusze zauważyli jak złodziej wybiega ze sklepu i natychmiast ruszyli za nim w pościg. 25-latek został zatrzymany. Za kradzież grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci również po służbie mają oczy szeroko otwarte na wszelkiego rodzaju przypadki łamania prawa. Najlepiej świadczy o tym postawa dwóch funkcjonariuszy drogówki, st. asp. Daniela Piotrowskiego i sierż. szt. Mateusza Jeżaka, którzy w wolnym czasie zatrzymali złodzieja sklepowego.

Do zdarzenia doszło w ostatnich dniach wieczorem na jednym z radomskich osiedli. Będący po służbie policjanci zauważyli wybiegającego ze sklepu młodego mężczyznę, a za nim kobietę. Okazało się, że ukradł on ze sklepu różne przedmioty o wartości kilkuset złotych. Mężczyzna uciekł, a próbowała go zatrzymać pracownica sklepu. Funkcjonariusze natychmiast zareagowali i zatrzymali 25-latka, a całość skradzionego mienia została odzyskana.

Na miejsce wezwano umundurowany patrol. Sprawdzono stan trzeźwości 25-latka i badanie alkomatem wykazało blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna trafił do policyjnej celi, a po wytrzeźwieniu przedstawiono mu zarzut. Za kradzież grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Radomiu / mw)