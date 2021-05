Policjant w czasie wolnym od służby ujawnił nietrzeźwego kierowcę Data publikacji 12.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Wzorową postawą wykazał się jeden z policjantów strzeleckiej komendy. W trakcie jazdy na służbę zauważył na drodze wojewódzkiej 426 fiata, który poruszał się całą szerokością jezdni. Funkcjonariusz niezwłocznie powiadomił o tym policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego. Po chwili kierowca pojazdu został zatrzymany do kontroli. Okazało się, że 36-latek miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie i nie posiadał uprawnień do kierowania.

Policjantem jest się 24 godziny na dobę, co udowodnił jeden z funkcjonariuszy strzeleckiej komendy. Mundurowy, jadąc w poniedziałkowe południe (10.05.2021 r.) na służbę zauważył na drodze wojewódzkiej 426 pojazd, który poruszał się całą szerokością jezdni. Niezwłocznie powiadomił o tym policjantów Wydziału Ruchu Drogowego, z którymi na co dzień pełni służbę. Już po chwili pojazd został zatrzymany do kontroli drogowej.

Kierowcą fiata okazał się 36-letni mieszkaniec powiatu lublinieckiego. Na podstawie policyjnych systemów informacyjnych ustalono, że mężczyzna miał zatrzymane uprawnienia do kierowania pojazdami. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości kierowcy. Badanie alkomatem wskazało ponad 1,5 promilu alkoholu w jego organizmie.

Kierowca fiata odpowie za jazdę pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz kierowanie nim pomimo braku uprawnień. Za taki czyn grozi wysoka kara grzywny, zakaz sądowy, a nawet kara pozbawienia wolności do lat 2.

(KWP w Opolu / kp)