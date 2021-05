Policjanci odnaleźli 87-letniego mężczyznę Data publikacji 12.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Niespełna godzinę policjanci potrzebowali, aby odnaleźć 87-letniego mężczyznę, który wyszedł z domu. Senior miał problemy z pamięcią i poruszaniem się. Mężczyzna nie był w stanie sam wrócić do domu z uwagi na stan zdrowia.

Wczoraj (11.05.2021 r. o 19.00), policjanci siemiatyckiej komendy otrzymali zgłoszenie o zaginięciu 87-letniego mieszkańca gminy Mielnik. Z informacji, jaka została przekazana przez najbliższą rodzinę wynikało, że mężczyzna ma problemy z pamięcią i poruszaniem się, a kilka godzin wcześniej wyszedł on z domu. W rejon zaginięcia ruszyli policjanci pełniący służbę w siemiatyckiej komendzie. W niespełna godzinę od zgłoszenia, w lesie około 1 kilometra od domu, policjanci odnaleźli zaginionego 87-latka. Mężczyzna stal oparty o drzewo i nie był w stanie zrobić już ani kroku. Policjanci odwieźli go bezpiecznie do domu, gdzie trafił pod opiekę rodziny. Na szczęście pomoc przyszła w samą porę i mężczyzna nie wymagał pomocy medycznej.

Policjanci apelują, aby w przypadku zaginięcia osoby, które mogą być narażone na utratę życia i zdrowia. W szczególności mającej problemy zdrowotne osoby starszej, niepełnosprawnej lub dziecka jak najszybciej powiadamiać służby ratunkowe. W takich sytuacjach każda chwila zwłoki działa na niekorzyść zaginionego. Im szybsze powiadomienie służb, tym większe prawdopodobieństwo, że osoba zaginiona cała i zdrowa powróci do domu.

(KWP w Białymstoku / kp)