Policjanci zorganizowali zbiórkę odzieży i zabawek dla dzieci Data publikacji 12.05.2021 Kilkanaście kartonów ubrań, butów, zabawek, gier, artykułów szkolnych, środków higieny i kosmetyków. Te rzeczy zebrali policjanci i pracownicy z Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach. Wszystkie zebrane artykuły trafiły do dzieci przebywających w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Bacikach Średnich.

Na hasło "pomagamy" nie trzeba było długo czekać. W przeciągu niespełna miesiąca pracownicy i mundurowi siemiatyckiej jednostki zebrali kilkanaście kartonów ubrań, butów, zabawek, gier, artykułów szkolnych, środków higieny i kosmetyków. Wczoraj, 11.05.2021 r., zostały one przekazane do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Bacikach Średnich. Wszystkie trafią do przebywających tam dzieci.

(KWP w Białymstoku / mw)