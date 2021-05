Śmiertelne potrącenie rowerzysty w Czersku - Policja apeluje o ostrożność

Policjanci ustalają przyczyny wypadku drogowego, w którym zginął 51-letni rowerzysta. Do tragicznego zdarzenia doszło wczoraj po południu przy ul. Lipowej w Czersku. Ze wstępnych policyjnych ustaleń wynika, że cyklista jadąc chodnikiem najprawdopodobniej zjechał z niego bezpośrednio pod nadjeżdżający pojazd jadący w tym samym kierunku. Kierujący mercedesem był trzeźwy. Funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności zdarzenia i apelują do wszystkich kierowców o stosowanie się do przepisów ruchu drogowego.