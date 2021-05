W intencji zmarłej Marii Czernek - ostatniej wdowy katyńskiej Data publikacji 12.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj 12 maja 2021 roku Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinsp. Sławomir Litwin wziął udział w mszy św. w intencji zmarłej Marii Czernek, ostatniej wdowy katyńskiej. Łodzianka zmarła w wieku 101 lat. Była członkinią Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna 1939 r." w Łodzi.

Pani Maria Czernek urodziła się 17 czerwca 1920 r. w Łodzi. 7 maja 1939 wyszła za Jana Borkowskiego, funkcjonariusza Policji Państwowej. Niestety po zaledwie kilku miesiącach wybuchła II Wojna Światowa, a mąż pani Marii wraz z innymi policjantami z garnizonu łódzkiego został wysłany na wschodnie tereny II Rzeczypospolitej.

Mąż Pani Marii, Jan Borkowski urodził się 1 kwietnia 1907 r. w Grajewie. Pełnił służbę w Policji Państwowej, co najmniej od listopada 1931 m.in. w Warszawie w Wydziale I Komendy Głównej oraz w Łodzi. We wrześniu 1939 r. pracował jako telegrafista w stopniu starszego posterunkowego w X Komisariacie w Łodzi. Trafił do niewoli sowieckiej. Był więźniem Ostaszkowa. Został zamordowany w kwietniu 1940 r. w Kalininie. Spoczywa na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje.

Pani Maria bardzo zaangażowała się w odkłamywanie historii narodu polskiego okresu II wojny światowej oraz tragicznego losu 22 tysięcy funkcjonariuszy zamordowanych w Zbrodni Katyńskiej. Włączała się także w przekazywanie tej wiedzy pokoleniom Polaków. Wielokrotnie uczestniczyła w lekcjach pamięci z uczniami gimnazjów i liceów. Brała udział w pielgrzymkach na Polskie Cmentarze Wojenne w Bykowni, Charkowie, Katyniu oraz Miednoje.

Maria Czernek włączała się w tworzenie miejsc pamięci o policjantach II RP na terenie województw łódzkiego i mazowieckiego (Łask, Zduńska Wola, Sieradz, Płock, Kutno i Andrzejów) oraz w Łodzi (tablica pamiątkowa na budynku Komendy Wojewódzkiej Policji oraz epitafium katyńskie w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego). Dzięki niej powstała w Łodzi pierwsza w Polsce Aleja Dębów Pamięci Policjantów II RP ofiar Zbrodni Katyńskiej. Współpracowała z organizacjami kombatanckimi, Rodziną Katyńską, Związkiem Sybiraków oraz stowarzyszeniami niepodległościowymi. Wielokrotnie uhonorowana odznaczeniami państwowymi i samorządowymi. Jako pierwsza otrzymała Krzyż Miednoje 1940 – odznaczenie przyznawane przez Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r.

W mszy świętej odprawionej w Kościele pw. Milosierdzia Bożego w Łodzi wziął udział Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinsp. Sławomir Litwin, syn i córka Pani Marii Czernek oraz liczni przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 w Łodzi z Prezesem i Wice Prezesem na czele.

Niech spoczywa w pokoju!