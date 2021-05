Policjanci udaremnili próbę samobójczą Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Kryminalni z II Komisariatu KMP w Łodzi otrzymali zgłoszenie dotyczące zaginięcia młodej kobiety. Z okoliczności sprawy wynikało, że 25 -latka ma zamiar popełnić samobójstwo. Policjanci, wiedząc, że może być zagrożone życie, ścigając się z czasem, wykonali wiele czynności, w efekcie których niedoszła samobójczyni została uratowana. Tym razem, dzięki zaangażowaniu stróżów prawa, w ostatniej chwili uniknięto tragedii.

Policjanci z II Komisariatu Komendy Miejskiej Policji w Łodzi 8 maja 2021 roku, otrzymali zgłoszenie, że młoda kobieta nosi się z zamiarem popełnienia samobójstwa. 25-latka oddaliła się z miejsca swojego zamieszkania w nieznanym kierunku, wcześniej deklarując chęć odebrania sobie życia. Sytuacja była bardzo poważna, ponieważ zakupiła dwie butle z gazem, którym najprawdopodobniej zamierzała się otruć. Analizując szybko materiały dotyczące zaginięcia i korzystając z pomocy byłego partnera zaginionej, policjanci dotarli do terenów leśnych znajdujących się pod Łodzią. Funkcjonariusze podzielili się na dwa zespoły i rozpoczęli poszukiwania. W efekcie prowadzonych czynności mundurowi dotarli do pojazdu, którym przemieszczała się 25-latka. Auto stało przy mało uczęszczanej drodze nieopodal kompleksu leśnego. Po dojściu do samochodu dała się wyczuć silna woń gazu. Stróże prawa przypuszczając, że we wnętrzu zamkniętego pojazdu może znajdować się zaginiona postanowili wybić szybę. Jak się okazało w środku leżały dwie odkręcone butle z gazem technicznym. Przeszukując wnętrze auta, mundurowi znaleźli w bagażniku, przy jednej z odkręconych butli, nieprzytomną kobietę. Funkcjonariusze po zabezpieczeniu butli gazowych, udzielili 25-latce niezbędnej pomocy przedmedycznej. Po wezwaniu na miejsce karetki pogotowia pokrzywdzona zabrana została do szpitala. Jej życiu i zdrowiu nie zagraża obecnie niebezpieczeństwo.

(KWP w Łodzi / kp)